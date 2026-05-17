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Nicola Porcella y Rafael Cardozo ya viven la fiebre del Mundial

Nicola Porcella y Rafael Cardozo lanzan la app GOAT GAME, en la que los amantes del fútbol pueden ganar diversos premios.

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    Nicola Porcella y Rafael Cardozo ya viven la fiebre del Mundial.
    Nicola Porcella y Rafael Cardozo ya viven la fiebre del Mundial

    Nicola Porcella y Rafael Cardozo ingresan al mundo empresarial con la plataforma digital GOAT GAME, de cara al Mundial de Fútbol 2026, en la que los amantes del deporte rey podrán ganar diversos premios.

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    "Estoy feliz de poder hacer realidad este proyecto junto a mi hermano Rafael y poder ingresar al mundo del fútbol con una propuesta y alternativa interesante para todos los que amamos el fútbol. GOAT GAME no se trata de apuestas, sino una plataforma gaming donde todos podrán demostrar cuánto saben de fútbol, competir con sus pronósticos y ganar muchos premios", comentó Nicola Porcella.

    El Mundial de fútbol 2026 se iniciará el 11 de junio y se disputarán 104 partidos en sedes de México, Estados Unidos y Canadá. Serán cinco semanas en las que el planeta se paralizará por la fiebre mundialista y nadie debe dejar pasar la oportunidad de jugar en GOAT GAME.

    Por su parte, Rafael Cardozo explicó que todos pueden tener la oportunidad de llevarse diversos premios, que van desde dinero en efectivo hasta artículos de lujo.

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    "La fiebre por el Mundial ya se inició en GOAT GAME y nadie puede quedarse afuera. Hay premios que van desde dinero en efectivo, celulares, relojes INVICTA, gift cards de Chili's, beneficios de estaciones AVA y muchos más", enfatizó Rafael.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella y Rafael Cardozo ya viven la fiebre del Mundial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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