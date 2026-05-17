Horóscopo de HOY domingo 17 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 17 de mayo del 2026.

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 17 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries este domingo (21 de marzo-20 de abril)

Tienes que analizar los motivos por los cuales no has deseado aceptar la invitación de esa persona que intenta reconciliarse contigo. No tomes decisiones basándote en el rencor. Intenta perdonar.

Horóscopo Tauro este domingo (21 de abril-21 de mayo)

A pesar de la gran atracción que siente por ti, la persona que te interesa actúa con frialdad y distancia porque no quiere perder el control de sus emociones. Con el tiempo, su actitud cambiará.

Horóscopo Géminis este domingo (22 de mayo-21 de junio)

Te sientes agotado por los temas domésticos y por atender constantemente las necesidades de tu entorno familiar. Rompe la rutina y busca un espacio para ti. Lo necesitas.

Horóscopo Cáncer este domingo (22 de junio-22 de julio)

Tu atractivo está acercando a una nueva persona. A pesar del deseo intenso que existe entre los dos, no puedes caer en ninguna obsesión. Contrólate y aléjate si consideras que no es saludable.

Horóscopo Leo este domingo (23 de julio-23 de agosto)

No eres culpable de ese conflicto que te ha distanciado de esa persona que consideras importante en tu vida sentimental. No te dañes con culpas y deja que el tiempo permita las aclaraciones.

Horóscopo Virgo este domingo (24 de agosto-23 de septiembre)

Una persona especial vuelve a ponerse en contacto contigo. Creíste que las diferencias entre los dos eran irreconciliables, pero te demostrará que su cariño es más fuerte. Día de reconciliación.

Horóscopo Libra este domingo (24 de septiembre-23 de octubre)

Estás haciéndote cargo de responsabilidades que les competen a otros familiares. No puedes permitir ningún abuso. Trata de marcar los límites y aprovecha el día para relajarte y descansar.

Horóscopo Escorpio este domingo (24 de octubre-22 de noviembre)

Luego de esa ruptura amorosa llegará una nueva ilusión. Tu intuición es poderosa y debes utilizarla para detectar las verdaderas intenciones de quienes se aproximan. Sé cauteloso.

Horóscopo Sagitario este domingo (23 de noviembre-21 de diciembre)

No habrá descanso para ti. Necesitas avanzar asuntos importantes en tu agenda laboral y, gracias a tu perseverancia, todo estará bajo tu control. Por la noche tendrás una reunión con amigos.

Horóscopo Capricornio este domingo (22 de diciembre-20 de enero)

Termina ese tiempo de retrasos y lentitud. Ahora todo comenzará a acelerarse para ti. Es posible que planifiques un viaje corto o desees incursionar en nuevos negocios. No pongas límites.

Horóscopo Acuario este domingo (21 de enero-19 de febrero)

Esa persona sabe que ya no puede ejercer control sobre ti. El único camino que le queda es asumir sus errores y prometer un cambio. Hoy notarás ese deseo de volver a tu lado y la disculparás.

Horóscopo Piscis este domingo (20 de febrero-20 de marzo)

Te sientes perdido entre tantos problemas, pero hoy las cosas cambian para ti. Una amistad que resalta por perspicaz te dará soluciones inteligentes con las cuales resolverás inconvenientes.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento