¿Traición confirmada? Youna se habría casado en EE.UU. y desata polémica tras CONFESIÓN de prima de Samahara Lobatón
Melody Cortez, etiquetada como la "prima" de Samahara Lobatón, volvió a ser el centro de atención tras hablar sobre la reciente propuesta de matrimonio que Youna hizo a la hija de Melissa Klug durante su aparición en 'La Granja VIP'.
Sus comentarios sorprendieron por su tono y por insinuar sobre el estado civil del barbero, sugiriendo que ya podría estar casado.
PUEDES VER: Nicole Zignago, hija de Gianmarco, reveló la verdad sobre si su padre la apoyó en su carrera: "Sí tengo talento"
La ‘prima’ de Samahara Lobatón sorprende con sus declaraciones sobre Youna
“¿Y el próximo matrimonio cuándo será? Primero hay que divorciarse para volver a casarse”, comentó en Q’ Bochinche, dejando asombrado a Ric La Torre. Al ser interrogada sobre si Youna estaría casado en Estados Unidos, Cortez prefirió no dar una respuesta directa, optando por una respuesta irónica que dejó aún más incógnitas.
“No sé, investiguen, ese es su trabajo, invéntenlo”, respondió riendo. Durante la charla, también habló sobre Samahara Lobatón, sugiriendo que podría estar interpretando mal la situación. “Ella siempre ha estado ilusionada en vano”, dijo con sarcasmo.
Cuando la reportera de 'Q’ Bochinche' insistió sobre un posible matrimonio anterior, Cortez una vez más evitó confirmar, pero dejó una declaración que encendió más la discusión. “¿Entonces él tendría que divorciarse primero?”, preguntaron. “Por supuesto”, respondió la modelo de manera decidida.
Melody Cortez afirma que Youna también le propuso matrimonio
Melody Cortez habló abiertamente sobre su relación con Youna, padre de la hija de la actual participante de 'La Granja VIP'. Durante la entrevista con Samuel Suárez y Ric La Torre, la conversación se centró en torno a la reciente propuesta de matrimonio del barbero a Samahara Lobatón.
En ese contexto, Cortez planteó una pregunta que captó la atención de los presentadores, cuestionando si se trataba de una propuesta formal o solo simbólica.
Fue entonces cuando sorprendió al afirmar que ella también habría recibido una propuesta de Youna, incluso con la entrega de un anillo. “A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo, me lo pidió, él quiere casarse hace tiempo... Amiga, te estás enterando ahora, primicia. Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...”, comentó entre risas.