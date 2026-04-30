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¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica

El Tribunal Constitucional revisa la posibilidad de otorgarle semilibertad a Abencia Meza luego de la presentación de un habeas corpus.

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    ¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica
    ¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica

    El panorama judicial de Abencia Meza vuelve a tomar un rumbo decisivo tras la reciente audiencia en el Tribunal Constitucional, instancia que dejó al voto la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa. La exintérprete de música andina, condenada a 30 años de cárcel por el asesinato de Alicia Delgado, intenta acceder al beneficio de semilibertad después de haber cumplido una parte considerable de su sentencia.

    El recurso legal impulsado por el abogado Humberto Abanto no busca modificar la condena ni cuestionar la responsabilidad penal de la cantante, sino revertir la decisión del Poder Judicial que rechazó la solicitud penitenciaria. El eje central del debate está en determinar qué legislación debe aplicarse según el momento en que su sentencia quedó consentida, aspecto que podría marcar un cambio importante en el futuro legal de la conocida Reina de las parranditas.

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    Tribunal Constitucional evalúa pedido clave para Abencia Meza

    Durante la audiencia, el Tribunal Constitucional analizó el requerimiento de semilibertad presentado por la defensa de Abencia Meza y decidió postergar su fallo final, dejando el caso al voto. El equipo legal sostiene que existe una controversia sobre cuál versión del Código de Ejecución Penal corresponde utilizar.

    Según argumentó Humberto Abanto, la artista ya tenía una sentencia firme desde 2012, luego del primer fallo emitido por la Corte Suprema. Aunque dicha resolución fue anulada en 2019 por el propio Tribunal Constitucional, el abogado afirma que ese primer fallo sí generó efectos jurídicos en el inicio de su régimen penitenciario y no puede ser ignorado.

    La norma que podría cambiar su futuro

    Bajo esa postura, la defensa sostiene que debería aplicarse la legislación vigente en 2012, marco legal que sí contemplaba la posibilidad de acceder a semilibertad incluso en delitos graves. Esto se contrapone a la modificación realizada en 2018, que restringe dicho beneficio para condenas por homicidio calificado, delito por el que Meza permanece en prisión.

    Hasta ahora, instancias judiciales como el Vigésimo Sexto Juzgado Penal Liquidador y la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima rechazaron este pedido, al considerar válida la normativa posterior. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinará si ese criterio debe mantenerse o si corresponde una nueva interpretación.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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