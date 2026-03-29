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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Manolo Rojas: reportero asegura que habría tenido una discusión antes del infarto que terminó con su vida.

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    Sale a la luz fuerte discusión que tuvo Manolo Rojas. | Composición Wapa
    GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

    La repentina muerte de Manolo Rojas continúa generando conmoción y nuevas interrogantes en el mundo del espectáculo peruano. El querido comediante falleció el 27 de marzo en su vivienda ubicada en La Victoria, en circunstancias que, con el paso de las horas, han ido revelando detalles que sorprenden a sus seguidores.

    Lo que inicialmente parecía un cuadro de salud repentino ahora suma versiones que apuntan a momentos previos que podrían haber influido en su desenlace.

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    Revelan detalles previos a la muerte de Manolo Rojas

    De acuerdo con la información conocida, el artista se encontraba en su domicilio cuando empezó a presentar malestares. Según su hijo, Manuel Rojas, tenía dolor de cabeza y sudoración, lo que motivó a sus familiares a solicitar un taxi para trasladarlo a una clínica.

    Sin embargo, el cómico nunca llegó a subir al vehículo. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos jóvenes lo encuentran tendido en el suelo, mientras el taxi lo esperaba en el exterior.

    Fue su hijo quien, al no lograr comunicarse con él, llegó a la vivienda y se encontró con la escena. La familia intentó reaccionar de inmediato, pero ya era demasiado tarde.

    La versión que expone una posible discusión antes del infarto

    En medio de la cobertura del caso, el reportero Gianfranco Tirado, del programa de Magaly Medina, dio a conocer un dato que no había sido difundido hasta ese momento.

    “Lo último que se sabe del comediante es que, aparentemente, tuvo una discusión dentro de su domicilio de La Victoria y fue encontrado tendido en la puerta de su casa. Después, su hijo intentó auxiliarlo llevándolo dentro de la camioneta”, señaló.

    Esta versión ha abierto nuevas dudas sobre lo que habría ocurrido minutos antes del fallecimiento del artista, especialmente considerando que, según su entorno, gozaba de buena salud.

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    Hasta ahora, no se ha confirmado si el comediante recibió alguna noticia o vivió una situación que pudiera haber desencadenado el episodio cardíaco. Tampoco se ha precisado quién solicitó el taxi ni si había otras personas presentes en el domicilio en ese momento.

    La partida de Manolo Rojas no solo deja un vacío en la comedia peruana, sino también una serie de preguntas que continúan en investigación mientras sus familiares y seguidores intentan asimilar la pérdida.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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