Manolo Rojas y su último programa en Los Chistosos: la inquietante historia de ánimas que contó

El último programa de Manolo Rojas en RPP conmueve tras su fallecimiento: la historia que contó en vivo hoy cobra un impactante significado.

La muerte de Manolo Rojas ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo peruano, pero también una sensación difícil de explicar: la de haberlo visto activo, vigente y fiel a su esencia hasta sus últimas horas. El reconocido comediante estuvo al aire como cualquier otro día, sin imaginar que esa sería una de sus despedidas más significativas frente a su público.

A las 4 de la tarde, como era habitual, participaba en Los Chistosos por RPP junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, manteniendo intacto su estilo: humor agudo, improvisación y una lectura satírica de la coyuntura política.

La historia que hoy cobra un significado especial

Durante el programa, todo transcurría con normalidad. Manolo Rojas comentaba el debate electoral 2026 con ese sello que lo caracterizaba: convertir temas complejos en momentos de humor accesible.

Sin embargo, hubo un instante que ahora muchos recuerdan con otra mirada. En medio del espacio, el comediante decidió contar una historia que, en ese momento, parecía solo una anécdota más.

‘De que una señora a las cuatro de la mañana se levantó porque estaba pasando la procesión, salió a ver y se comenzó a persignar todo. Y una señora le entregó, le dijo: “¿Puede guardarme estas velas? Mañana paso por mis velas”’, relató.

El relato avanzó generando expectativa entre sus compañeros, quienes seguían atentos cada detalle. ‘Y la señora le guardó las velas. Al día siguiente, abrió el paquete de las velas de curiosidad…’, continuó, elevando el suspenso en cabina.

Fue entonces cuando Daniel Marquina intervino con un contundente: ‘No’, anticipando lo que venía.

El desenlace llegó con el sello inconfundible de Manolo: ‘Y eran unos huesos’, soltó, provocando una mezcla de sorpresa y risa en el estudio.

La conversación siguió con naturalidad. ‘¡Ay! Doctor, ¿usted conocía esa historia o no?’, preguntó Marquina, mientras otro de los presentes respondió: ‘Bueno, recién la conozco’.

Un cierre que hoy resuena distinto

Lejos de quedarse ahí, Manolo Rojas añadió el elemento final que le daba sentido al relato: ‘Se llama la procesión de las ánimas, porque toda esa gente de esa procesión eran ánimas que pasaron a esa hora’.

En ese momento, la historia cumplió su objetivo: entretener. Pero hoy, tras su fallecimiento, ese fragmento se ha convertido en uno de los más recordados por sus seguidores.

Lo que parecía una jornada más terminó siendo un cierre simbólico para una carrera marcada por la constancia, el talento y la conexión con el público. Nada hacía pensar que ese sería uno de sus últimos programas al aire.

Manolo Rojas falleció a los 63 años, dejando un legado construido a base de risas, personajes y relatos que lograban capturar la atención de todos. Su partida no solo marca el adiós de un comediante, sino el de una voz que acompañó a generaciones enteras desde la radio.