Magaly Medina aparece en Luzu TV y se vuelve tendencia por su participación

Magaly Medina llega a streaming argentino tras el ampay de Irivarren y Said Palao, recibe elogios y lanza dura respuesta sobre infidelidad.

El impacto del llamado ampay del año ya no solo se siente en Perú. El escándalo protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao durante una despedida de soltero en Argentina ha cruzado fronteras, y Magaly Medina se convirtió en el foco de atención en medios internacionales.

La conductora de espectáculos fue invitada al programa de streaming Nadie dice nada de LUZU TV, donde su trabajo fue reconocido por los conductores argentinos, quienes destacaron el alcance de su reportaje y su repercusión en redes.

Magaly Medina llega a streaming argentino y genera revuelo

Durante la entrevista virtual emitida el 26 de marzo, los integrantes del programa no dudaron en expresar su admiración por la periodista peruana.

“Qué honor que nos haya nombrado en tu programa tan visto allá en Perú”, comentaron, sorprendidos de que incluso sus propias reacciones al ampay fueran incluidas en el espacio de la ‘Urraca’.

En la conversación, también se abordaron detalles del escándalo que involucró a varios personajes, entre ellos el influencer Francho Sierralta. Medina aprovechó para contextualizar lo sucedido y aclarar algunos puntos sobre los protagonistas.

“Hay uno que es desconocido mediáticamente… era un recién casado, se acababa de casar en diciembre”, explicó sobre Sierralta, quien fue captado en situaciones comprometedoras.

Asimismo, reveló el impacto inmediato que tuvo el ampay en una de las relaciones más comentadas del momento: “La chica que vivía con Mario Irivarren… al día siguiente terminó su relación con él”, dijo en referencia a Onelia Molina.

La reacción de Magaly ante una posible infidelidad

Uno de los momentos más virales de la entrevista llegó cuando los conductores le plantearon una pregunta personal: qué haría si su esposo, Alfredo Zambrano, protagonizara una situación similar.

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina no dudó en responder con contundencia: “Para empezar… me quedo con la casa que tenemos, con los carros, con todo… y encima lo lanzo a los perros para que lo destrocen”.

La periodista también aprovechó el espacio para reflexionar sobre su papel en la televisión y el motivo por el que genera opiniones divididas.

“Yo critico muchas conductas que acá se normalizan… no soporto la hipocresía que hay en este mundo farandulero”, señaló.