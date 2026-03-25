Magaly Medina pone en su sitio en vivo a Said Palao por indirectas en EEG: "Métetelo en la cabeza, calabazón"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina no tuvo filtros al comentar la reciente actitud de Said Palao en el set de 'Esto es guerra'. El chico reality, tras ganar un punto, celebró eufóricamente gritando la frase: "¡Yo no fallo!", lo que desató la indignación de la conductora de espectáculos.
Magaly Medina criticó al 'Samurái', asegurando que su actitud es desafiante y que intenta minimizar sus acciones pasadas bajo la excusa de ser errores. Con el estilo punzante que la caracteriza, Magaly le envió un mensaje directo:
"No es falla, no es error... Métetelo en la cabeza, calabazón. Es tu decisión, y las decisiones tienen consecuencias", sentenció la periodista frente a cámaras.
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Para explicar su punto, Medina comparó el comportamiento de Palao con el de un niño que no mide los peligros, a pesar de las advertencias: "Es como decirle a un hijito: 'Si bajas por esa escalera, te vas a caer'. El niño no entiende porque su cerebro no ha desarrollado lo suficiente... va y se cae".
Magaly dio a entender que Said, a pesar de ser un adulto, parece no comprender la gravedad de sus actos ni el impacto de sus decisiones públicas.
La conductora también cuestionó el respaldo que recibe Said dentro de su programa: "Claro, tiene el apoyo de todos sus amigos, de los guerreros, de sus productores...", sugiriendo que este entorno le permite mantener una actitud que ella considera inmadura.