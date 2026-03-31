Alejandra Baigorria arremete contra usuarios y lanza fuerte mensaje tras AMPAY de Said: "Moralistas..."

Alejandra Baigorria estalla en TikTok tras ampay de Said Palao y responde sin filtros a críticas mientras se encuentra en Miami.

Alejandra Baigorria manda a volar a los que la critican por aclarar situación con Said Palao. | Composición Wapa

Alejandra Baigorria manda a volar a los que la critican por aclarar situación con Said Palao. | Composición Wapa

La polémica que envuelve a Alejandra Baigorria y Said Palao sigue escalando, pero esta vez la empresaria decidió no quedarse callada. En medio de un ‘live’ en TikTok, la conocida ‘Gringa de Gamarra’ respondió sin filtros a los comentarios que han inundado sus redes tras el ampay de su esposo en Argentina.

Mientras promocionaba su nuevo emprendimiento, Baigorria dejó claro que está enfocada en trabajar, pero también evidenció su molestia frente a quienes cuestionan su vida personal.

Alejandra Baigorria responde con todo en TikTok tras el ampay

Durante la transmisión en vivo, una usuaria —identificada como Macarena— desató la reacción de la empresaria, quien no dudó en contestar directamente.

“Que lo malo se vaya. Mira, Macarena, vamos a rezar por ti, Macarena Gordillo. Que Dios te cure el alma y que mires tu vida. Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra”, expresó visiblemente incómoda.

Lejos de calmarse, Alejandra continuó enviando un mensaje más amplio a quienes la critican, cuestionando la actitud de los usuarios que opinan sobre su situación sentimental.

“Amiga, déjalas que tiren veneno, solo el de arriba se encarga, déjalas que tiren todo el veneno del mundo. Yo no he matado a nadie, no he cometido un crimen, no he hecho absolutamente nada, pero los moralistas, los que tienen la vida perfecta, esos escriben acá”, sentenció.

El momento más tenso llegó cuando, claramente afectada por la situación, dejó una contundente reflexión dirigida a sus detractores.

“Mírense a un espejo y miren todo lo que han hecho en su vida. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo estoy trabajando aquí; el que no quiere apoyar, puede retirarse a rascarse las bo***”, finalizó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, generando reacciones divididas entre quienes la respaldan y quienes continúan cuestionando su relación con el chico reality.

Alejandra se aleja del Perú tras la polémica

En paralelo a la controversia, la empresaria decidió viajar a Miami, Estados Unidos, tomando distancia del ruido mediático en Perú. Su salida ocurre justo después de que Said Palao fuera captado en una despedida de soltero rodeado de jóvenes, imágenes que desataron el escándalo.

Actualmente, Baigorria se encuentra fuera del país y, según ha dejado entrever, aún no toma una decisión definitiva sobre su matrimonio. La propia empresaria ha señalado que necesita tiempo para procesar lo ocurrido, destacando que su relación con Palao va más allá de un simple vínculo sentimental.