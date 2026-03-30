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Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

¡REVELACIÓN IMPACTANTE! Mujer que estuvo con Manolo Rojas cuenta por qué lo dejó solo antes del infarto y su PEDIDO: "¡Quédate...!"

Revelan detalles inéditos de las últimas horas de Manolo Rojas. Testimonio de amiga cercana conmueve y desata reflexión tras su muerte.

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    ¡REVELACIÓN IMPACTANTE! Mujer que estuvo con Manolo Rojas cuenta por qué lo dejó solo antes del infarto y su PEDIDO: "¡Quédate...!"
    Mujer rompió su silencio y reveló por qué lo dejó solo antes del infarto a Manolo Rojas. | Composición Wapa
    ¡REVELACIÓN IMPACTANTE! Mujer que estuvo con Manolo Rojas cuenta por qué lo dejó solo antes del infarto y su PEDIDO: "¡Quédate...!"

    La repentina muerte del comediante peruano Manolo Rojas continúa generando conmoción en el mundo artístico y entre sus seguidores. El artista falleció la noche del viernes 27 de marzo tras sufrir un infarto en su vivienda ubicada en La Victoria, dejando un profundo vacío entre familiares, colegas y amigos cercanos.

    Durante el velorio y posterior entierro, nuevos detalles sobre sus últimas horas de vida comenzaron a salir a la luz. Uno de los testimonios que más impacto ha generado es el de Cristina, amiga cercana de la actriz Zelma Gálvez, quien aseguró haber estado con el humorista poco antes de su fallecimiento.

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    Testimonio revela las últimas horas de Manolo Rojas

    Según relató la mujer, fue el propio Manolo quien la invitó a su casa horas antes del trágico desenlace. Su presencia, explicó, tenía un motivo personal: atravesaba un momento difícil tras la pérdida de su nieta, lo que la mantenía emocionalmente afectada.

    Cristina contó que, lejos de mostrar malestar físico, el comediante se encontraba atento y preocupado por ella. Incluso, intentó animarla a comer y cuidarse en medio de su duelo.

    'Me decía “¿has comido?”, siempre se preocupaba, y le digo “no, no tengo hambre por el duelo”. Me dijo “come algo, te cocino”, no, yo no quería. Cómo me lamento no haber recibido algo, solo le recibí un vaso con agua con hielito', expresó visiblemente afectada.

    A pesar del gesto del artista, ella decidió retirarse del lugar. Según su versión, su estado emocional no era el mejor y necesitaba descansar. Sin embargo, reveló que el propio Rojas insistió en que se quedara.

    'Me dijo “quédate”, le dije “Manolo quiero dormir porque no me siento bien”. Me mira y me dijo “quédate, vamos a comer algo”. Y no me quedé, hubiera querido quedarme (…) ¿qué pasaba si me quedaba? De repente no hubiera partido solo, no hubiera estado en la puerta. No sabes cómo me arrepiento de haberme ido, yo quería descansar, estaba mal', relató entre lágrimas.

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    Sus palabras han generado un fuerte impacto, no solo por el nivel de cercanía con el comediante, sino también por el sentimiento de culpa que hoy la acompaña. Cristina dejó entrever que, quizás, la historia habría sido distinta si ella permanecía a su lado en esos momentos.

    Además, contó cómo se enteró de la noticia al día siguiente. En un inicio pensó que se trataba de una broma, hasta que intentó comunicarse con él sin obtener respuesta.

    'Le escribí “por favor, contéstame”, mi esposo me tuvo que quitar el teléfono', agregó, recordando la angustia que vivió al confirmar la tragedia.

    El caso ha reavivado la tristeza en torno a la partida de Manolo Rojas y ha puesto en evidencia lo inesperado de su fallecimiento, así como el impacto emocional que dejó en quienes compartieron con él sus últimas horas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡REVELACIÓN IMPACTANTE! Mujer que estuvo con Manolo Rojas cuenta por qué lo dejó solo antes del infarto y su PEDIDO: "¡Quédate...!"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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