Durante el entierro de Manolo Rojas se revela que una mujer estuvo con él antes del infarto que acabó con su vida.

¡CAMBIO INESPERADO! Mujer habría estado junto a MANOLO ROJAS en su hogar antes de su DECESO y lo DEJÓ SOLO: “No le dolía la cabeza” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡CAMBIO INESPERADO! Mujer habría estado junto a MANOLO ROJAS en su hogar antes de su DECESO y lo DEJÓ SOLO: “No le dolía la cabeza” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Tras el sepelio de Manolo Rojas, salió a la luz un nuevo detalle sobre sus últimas horas: una mujer que lo visitó en su vivienda antes del infarto que acabó con su vida decidió contar su versión de los hechos y revelar qué ocurrió instantes antes de dejarlo solo, momento en el que se produjo la tragedia.

El artista fue enterrado en Huachipa, y un informe de Panamericana Televisión dio a conocer el testimonio de esta persona, quien mantenía una cercana amistad con él y aseguró haber estado en su casa poco antes del fatal desenlace. Hasta ese momento, no estaba claro si el cómico se encontraba acompañado, ya que fueron sus hijos quienes llegaron posteriormente cuando ya no presentaba signos vitales.

Según se había informado previamente, su hijo Manuel Rojas relató que su padre presentó sudoración y fuertes dolores de cabeza, por lo que incluso solicitaron un taxi; sin embargo, nunca logró abordarlo.

No obstante, una mujer identificada como Cristina, conocida de la actriz Zelma Gálvez, ofreció un testimonio distinto. Contó que acudió al domicilio del comediante en La Victoria aproximadamente dos horas antes del infarto, con la intención de acompañarlo tras la pérdida de su nieta. Según su relato, Rojas la recibió con afecto, aunque atravesaba un momento emocional difícil.

La mujer sostuvo que, durante el tiempo que compartieron, el humorista no presentaba ningún malestar físico.

“Él me llama ‘Cristina ven’, no quería ir pero era Manolo, era mi amigo y nunca iba decir que no. Llegó, me abraza en la puerta de la casa, que si se ven las imágenes dos horas antes se me ve estacionada en la puerta y luego subimos a su casa. Hemos estado ahí conversando, hablando, cómo te va en el trabajo, estaba preparando un show. Me hablaba de eso, no le dolía la cabeza, no le dolía nada, estaba perfecto. Me decía ‘¿has comido?’, siempre se preocupaba, y le digo ‘no, no tengo hambre por el duelo’. Me dijo ‘come algo, te cocino’, no, yo no quería. Cómo me lamento no haber recibido algo, solo le recibí un vaso con agua con hielito”, relató.

Posteriormente, Cristina explicó que comenzó a sentirse mal y decidió retirarse para descansar. Aunque el comediante le pidió que se quedara, ella optó por irse. Con evidente pesar, lamentó no haber permanecido a su lado en esos momentos. Al día siguiente, al enterarse de su fallecimiento, pensó que se trataba de un rumor y trató de comunicarse con él, sin obtener respuesta.