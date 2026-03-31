Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao en medio de su cumpleaños

Said Palao no tuvo mayor repercusión debido a la controversia del ampay en Argentina. En tanto, la empresaria se trasladó a Estados Unidos por motivos laborales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao en medio de su cumpleaños
    Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao
    Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao en medio de su cumpleaños

    La reciente celebración del cumpleaños de Said Palao no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo, aunque no por una fiesta o sorpresa, sino todo lo contrario: la ausencia total de festejos por parte de su pareja, Alejandra Baigorria. Este detalle fue ampliamente comentado en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en respaldar la actitud de la empresaria y lanzar fuertes críticas contra el chico reality.

    El 30 de marzo, día en que el llamado ‘samurái’ cumplió un año más de vida, se desarrolló de manera muy distinta a lo habitual en años anteriores. Lejos de celebraciones ostentosas, viajes o reuniones familiares organizadas por Baigorria, esta vez la fecha estuvo marcada por la sobriedad y la distancia, en medio de rumores y cuestionamientos surgidos tras el reciente ampay en Argentina.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN

    Mientras tanto, la empresaria se encontraba en Miami compartiendo imágenes de su viaje en redes sociales, mientras Palao permanecía en Lima enfocado en su rutina diaria, entre el gimnasio y el trabajo. Esta distancia física fue interpretada por muchos como una señal del momento que atraviesa la relación, aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales al respecto.

    Desde su programa, Magaly Medina recordó cómo, durante años, Baigorria se encargaba de convertir cada cumpleaños de su pareja en una fecha especial. “Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates”, comentó con ironía.

    La conductora también subrayó el contraste con la situación actual, destacando lo que consideró una decisión acertada por parte de la empresaria. “Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños”, señaló, dejando entrever que este gesto respondería a una forma de tomar distancia tras la polémica pública.

    Finalmente, Medina analizó que este cambio de actitud de Baigorria reflejaría una transformación en la dinámica de la relación. Según indicó, durante años la empresaria habría asumido el rol principal en la organización de fechas importantes, algo que ahora contrasta con la aparente indiferencia mostrada en esta ocasión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao en medio de su cumpleaños
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN

    Médico que atendió a Manolo Rojas rompe su silencio y revela qué provocó su infarto inesperado: “Ha sido la responsable…”

    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance

    Hermano de Manolo Rojas rompe su silencio y revela la causa de su fallecimiento

    Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas

    Lo más vistos en Farándula

    Said Palao toma drástica decisión con su hija tras robo en casa de su madre

    Mujer habría estado junto a Manolo Rojas en su hogar antes de su deceso y lo dejó solo

    Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia Molina

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Jimmy Santi ENFURECE en velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;