Said Palao no tuvo mayor repercusión debido a la controversia del ampay en Argentina . En tanto, la empresaria se trasladó a Estados Unidos por motivos laborales.

La reciente celebración del cumpleaños de Said Palao no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo, aunque no por una fiesta o sorpresa, sino todo lo contrario: la ausencia total de festejos por parte de su pareja, Alejandra Baigorria. Este detalle fue ampliamente comentado en el programa de Magaly Medina, quien no dudó en respaldar la actitud de la empresaria y lanzar fuertes críticas contra el chico reality.

El 30 de marzo, día en que el llamado ‘samurái’ cumplió un año más de vida, se desarrolló de manera muy distinta a lo habitual en años anteriores. Lejos de celebraciones ostentosas, viajes o reuniones familiares organizadas por Baigorria, esta vez la fecha estuvo marcada por la sobriedad y la distancia, en medio de rumores y cuestionamientos surgidos tras el reciente ampay en Argentina.

Mientras tanto, la empresaria se encontraba en Miami compartiendo imágenes de su viaje en redes sociales, mientras Palao permanecía en Lima enfocado en su rutina diaria, entre el gimnasio y el trabajo. Esta distancia física fue interpretada por muchos como una señal del momento que atraviesa la relación, aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales al respecto.

Desde su programa, Magaly Medina recordó cómo, durante años, Baigorria se encargaba de convertir cada cumpleaños de su pareja en una fecha especial. “Ella, desde hace cinco años le celebraba su cumpleaños los 30 de marzo. Le ha hecho las reuniones familiares, lo ha llevado de viaje, la parrillita, también lo ha llevado a un yate, pero parece que a él le gustan otros yates”, comentó con ironía.

La conductora también subrayó el contraste con la situación actual, destacando lo que consideró una decisión acertada por parte de la empresaria. “Ella se fue a Miami, él se quedó acá y ella tuvo por lo menos la inteligencia emocional de no celebrarle su cumpleaños”, señaló, dejando entrever que este gesto respondería a una forma de tomar distancia tras la polémica pública.