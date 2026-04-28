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Christian Domínguez ENVIÓ carta notarial a Pamela Franco y la acusa de difamación, pero ella se RATIFICA

Pamela Franco rechaza carta notarial de Christian Domínguez, se ratifica en sus acusaciones y eleva aún más el conflicto legal y mediático.

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    Christian Domínguez ENVIÓ carta notarial a Pamela Franco y la acusa de difamación, pero ella se RATIFICA
    Pese a la carta notarial, la cantante se ratifica en sus declaraciones contra Domínguez. | Composición Wapa
    Christian Domínguez ENVIÓ carta notarial a Pamela Franco y la acusa de difamación, pero ella se RATIFICA

    La tensión entre Pamela Franco y Christian Domínguez escaló a un nuevo nivel. Lo que comenzó como una serie de declaraciones mediáticas terminó trasladándose al terreno legal, luego de que el cantante optara por enviar una carta notarial con la que exige una rectificación pública a su expareja.

    Christian Domínguez recurre a la vía legal tras explosivas declaraciones de Pamela Franco

    El líder de La Gran Orquesta decidió tomar acciones formales después de que Pamela Franco lanzara acusaciones delicadas en su contra, incluidos señalamientos relacionados con su hija mayor y supuestas acciones para perjudicarla públicamente.

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    En el documento, Domínguez rechazó tajantemente haber afectado a Camila Domínguez o haber promovido comentarios negativos sobre ella. Además, negó las versiones que lo describían como dependiente económicamente de la cantante.

    Con ese panorama, le otorgó a Pamela un plazo de 48 horas para retractarse por presunta difamación y calumnia. Sin embargo, la respuesta de la cumbiambera fue completamente opuesta a lo esperado.

    Pamela Franco rechaza rectificación y reafirma cada acusación

    Lejos de retroceder, Pamela dejó claro que no piensa modificar ni una sola de sus afirmaciones.

    “Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”.

    Con esa frase, la intérprete no solo descartó cualquier posibilidad de conciliación inmediata, sino que además reforzó públicamente su versión de los hechos.

    Incluso volvió a referirse a episodios personales vinculados a la dinámica que mantenían tras el fin de su relación, y aseguró que Christian seguía entrando a su vivienda con excesiva confianza.

    “Cuando yo dije ese tema, fui clara; él lo quiere distorsionar. Cuando se terminó la relación, él entraba y salía como quería; ha habido oportunidades donde me he levantado y en el filo de la cama ha estado él. Yo le dije que no tenía por qué entrar. Se quedaba en la puerta de la sala. Él es una persona confianzuda”.

    La crianza de su hija vuelve al centro del conflicto

    Más allá del intercambio legal, Pamela también ha insistido en un punto especialmente sensible: la atención hacia la hija que ambos comparten.

    Durante sus recientes apariciones mediáticas, aprovechó para enviarle un mensaje directo sobre prioridades económicas y compromiso paternal, y sugirió que debería enfocarse más en las necesidades de la menor.

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    Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Domínguez, quien evitó entrar en ataques personales, aunque sí dejó clara su incomodidad.

    “No estoy refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre; yo no podría hacerlo”.

    Un conflicto que ya superó lo mediático

    Lo que alguna vez fue una relación sentimental hoy parece haberse convertido en un enfrentamiento público, emocional y legal en el que ambos sostienen posturas firmes.

    Mientras Christian busca defender su imagen a través de mecanismos formales, Pamela insiste en que sus palabras responden a vivencias reales y que no se retractará.

    Por ahora, el conflicto continúa creciendo frente a cámaras, redes sociales y abogados, con una historia que parece lejos de cerrarse.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez ENVIÓ carta notarial a Pamela Franco y la acusa de difamación, pero ella se RATIFICA
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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