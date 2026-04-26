Christian Domínguez rompe el silencio y responde a Pamela Franco: “Soy el mejor padre…”

Christian Domínguez responde a Pamela Franco tras sus críticas como padre y defiende su rol , mientras la cantante exige más compromiso con su hija.

Christian Domínguez niega las acusaciones sobre su rol de padre. | Composición Wapa

Christian Domínguez niega las acusaciones sobre su rol de padre. | Composición Wapa

Christian Domínguez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de responder públicamente a Pamela Franco, quien días atrás lanzó duras críticas sobre su rol como padre y cuestionó el entorno que rodea actualmente al cantante. Lejos de encender más el conflicto, el cumbiambero optó por una postura defensiva, aunque no dejó pasar los señalamientos.

Christian Domínguez responde tras fuerte reclamo de Pamela Franco

En medio del revuelo mediático, Domínguez decidió pronunciarse y marcar distancia de cualquier ataque directo contra la madre de su hija. Sin mencionar nombres, dejó clara su incomodidad frente a los juicios públicos sobre la crianza.

“No estoy respondiendo ni refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre, yo no podría hacerlo”, sostuvo.

El líder de la Gran Orquesta Internacional defendió su historial como padre y aseguró que sus prioridades están centradas en sus hijos. “A través de los años he demostrado que trato de ser el mejor padre del mundo y lo seguiré haciendo”, señaló.

Además, explicó que su ritmo laboral responde precisamente a esa responsabilidad. “Si trabajo tanto, no es para comprarme alguna vanidad, sino para que mis hijos tengan calidad de vida”.

Karla Tarazona entra al foco y Domínguez la aparta del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del mensaje de Pamela Franco fue su pedido para que Domínguez frene las opiniones de Karla Tarazona, a quien señaló como una figura que podría agravar tensiones.

Frente a ello, el cantante fue tajante y descartó cualquier participación de su actual esposa en el conflicto. “Mi esposa (Karla) no tiene nada que ver en el asunto y si ella no ha hablado es por consideración conmigo, pues se lo he pedido”.

Con esa declaración, Domínguez buscó desactivar la narrativa que vincula a Tarazona con los enfrentamientos mediáticos entre él y su expareja.

Pamela Franco eleva el tono: “No gastes plata en cosas innecesarias”

Por su parte, Pamela Franco no suavizó su postura y, visiblemente afectada, hizo un llamado directo al padre de su hija para que priorice su rol paternal por encima de cualquier distracción.

“No gastes plata en cosas innecesarias… preocúpate por tu hija”, expresó con firmeza.

La cantante insistió en que el verdadero compromiso parental se demuestra en acciones constantes y no solo en discursos. Incluso apeló al vínculo emocional entre padre e hija para remarcar su pedido.

“Porque Cata tiene tu sangre y cualquier padre que pasa esta situación… lo único que hace es lo imposible por su hijo, para que un día sea independiente, que un día te diga ‘papá’ sin que nosotros le digamos lo que tiene que repetir”.

Una disputa mediática con una menor en el centro

El cruce de declaraciones evidencia que, más allá de las diferencias personales, ambos mantienen visiones distintas sobre lo que implica la crianza compartida.

Mientras Christian insiste en que su esfuerzo económico responde al bienestar de su hija, Pamela exige una presencia más activa y enfocada.