ONPE finaliza conteo de actas regulares y revela la diferencia oficial entre Roberto Sánchez y López Aliaga

ONPE avanza al conteo final: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y se perfila para segunda vuelta con Keiko Fujimori.

ONPE terminó el conteo de todas las actas. | Composición Wapa

ONPE terminó el conteo de todas las actas. | Composición Wapa

El conteo de votos para las Elecciones Presidenciales 2026 entra en su etapa decisiva. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya procesó la totalidad de actas regulares, dejando un panorama cada vez más claro sobre quiénes avanzan a la siguiente fase.

ONPE completa actas regulares y perfila la segunda vuelta

Según el último reporte oficial, la ONPE alcanzó el 94,65% de actas procesadas dentro del universo de actas regulares, confirmando que no quedan documentos pendientes en esta categoría. Este avance permite visualizar con mayor precisión la diferencia entre los principales candidatos.



En ese escenario, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logra posicionarse en el segundo lugar con una ventaja de 20.458 votos frente a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Este margen resulta clave para definir su pase a una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.

Resultados de la ONPE 2026.

Así quedaron las cifras tras el conteo

Los resultados publicados muestran una distribución clara entre los tres candidatos con mayor respaldo:

Keiko Fujimori lidera con 17,048% (2.716.120 votos)

lidera con 17,048% (2.716.120 votos) Roberto Sánchez se ubica segundo con 12,035% (1.917.419 votos)

se ubica segundo con 12,035% (1.917.419 votos) Rafael López Aliaga queda tercero con 11,906% (1.896.961 votos)

La diferencia entre el segundo y tercer lugar ha sido ajustada, lo que explica la alta expectativa en torno a la revisión de actas observadas.

¿Por qué aún no hay resultados finales al 100%?

Aunque las actas regulares ya fueron procesadas, el conteo oficial aún no concluye. Esto se debe a que el Jurado Electoral Especial (JEE) debe revisar las actas observadas durante la jornada electoral.

Actualmente, existen 5.147 actas pendientes que deben pasar por este proceso antes de ser incorporadas al resultado definitivo.

Revisión en marcha: el rol del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también cumple un papel clave en esta etapa. De acuerdo con su plataforma, ya se han remitido 5.535 actas, de las cuales 4.617 fueron revisadas y devueltas a la ONPE para su incorporación.

Sin embargo, el proceso aún continúa. Un total de 619 actas fueron derivadas a recuento de votos en los JEE correspondientes, lo que prolonga la definición final.