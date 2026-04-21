Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026

Piero Corvetto puso su cargo a disposición de la ONPE luego de varios días marcados por críticas debido a las fallas logísticas registradas durante las Elecciones 2026. Entre los principales problemas reportados figuran demoras en la entrega de material electoral y la desaparición de dispositivos que contenían actas, situaciones que perjudicaron a miles de votantes, sobre todo en Lima Metropolitana.