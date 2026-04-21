Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026

Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Piero Corvetto puso su cargo a disposición de la ONPE luego de varios días marcados por críticas debido a las fallas logísticas registradas durante las Elecciones 2026. Entre los principales problemas reportados figuran demoras en la entrega de material electoral y la desaparición de dispositivos que contenían actas, situaciones que perjudicaron a miles de votantes, sobre todo en Lima Metropolitana.
Estos incidentes no solo generaron malestar en la ciudadanía, sino que también motivaron denuncias ante el Ministerio Público, entidad que ya inició investigaciones en su contra.