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Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026

Piero Corvetto dejó su puesto en la ONPE luego de recibir críticas por los problemas logísticos registrados durante las Elecciones 2026.

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    Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026
    Piero Corvetto renunció ante la JNJ.
    Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026

    Piero Corvetto puso su cargo a disposición de la ONPE luego de varios días marcados por críticas debido a las fallas logísticas registradas durante las Elecciones 2026. Entre los principales problemas reportados figuran demoras en la entrega de material electoral y la desaparición de dispositivos que contenían actas, situaciones que perjudicaron a miles de votantes, sobre todo en Lima Metropolitana.

    Estos incidentes no solo generaron malestar en la ciudadanía, sino que también motivaron denuncias ante el Ministerio Público, entidad que ya inició investigaciones en su contra.

    Carta de renuncia de Corvetto
    Carta de renuncia de Corvetto
    SOBRE EL AUTOR:
    Piero Corvetto RENUNCIA a la jefatura de la ONPE tras críticas por elecciones 2026
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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