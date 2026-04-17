Una funcionaria de la ONPE reconoció errores en el traslado de material electoral tras el hallazgo de cajas en la calle. Aseguró que fue un descuido involuntario de su equipo.

La jefa de la ODPE Surco reconoció error de la entidad en el manejo del material electoral | Composición: Wapa / Captura de pantalla Willax TV

La jefa de la ODPE Surco reconoció error de la entidad en el manejo del material electoral | Composición: Wapa / Captura de pantalla Willax TV

Una funcionaria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rompió su silencio luego de que se conociera el hallazgo de material electoral abandonado en la basura. La representante del organismo reconoció que durante el traslado de las cédulas se produjo una falla en el procedimiento, lo que generó cuestionamientos sobre la cadena de custodia establecida para estos documentos.

¿Qué dijo la representante de la ONPE ante el descuido con el material electoral?

De acuerdo con la autoridad electoral, el incidente se habría originado por un descuido de personal perteneciente a la Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), situación que permitió que varias cajas quedaran fuera del control previsto durante el proceso de repliegue del material utilizado en los comicios.

Durante su intervención en el programa conducido por Beto Ortiz, la jefa de la ODPE Surco se refirió directamente a lo ocurrido y reconoció la equivocación cometida por parte de su equipo. “Unos trabajadores de mi ODPE, por un error involuntario, lo han olvidado”, manifestó al explicar cómo se produjo la pérdida temporal de las cajas con documentos electorales.

Asimismo, detalló que, para acelerar el traslado del material desde los locales de votación hasta los puntos de resguardo, la institución optó por contratar taxis como parte del operativo logístico.

En medio de ese procedimiento, parte de las cajas habría quedado dentro de uno de los vehículos utilizados para el transporte, lo que terminó provocando que posteriormente fueran encontradas en una avenida del distrito de Surquillo.

El caso tomó notoriedad pública cuando el periodista reveló en su programa que cuatro cajas con material electoral aparecieron entre residuos. “Dos ciudadanos que trajeron a nuestro estudio”, comentó al relatar cómo llegaron los documentos que habían sido hallados por personas ajenas al proceso electoral.

Según explicó el comunicador, el contenido pertenecía a cuatro mesas de votación, lo que implicaría a un número considerable de ciudadanos que participaron en la jornada electoral. “Demuestra que la ONPE ha tenido un manejo absolutamente negligente de estas elecciones”, sostuvo durante la transmisión.

Finalmente, la funcionaria indicó que en el traslado del material participaban un efectivo de la Policía Nacional, un supervisor del Jurado Nacional de Elecciones y un coordinador técnico de la ONPE. A pesar de estas medidas de control, admitió que las cajas terminaron quedando rezagadas en medio del operativo logístico.

¿Hubo manipulación de material electoral?

La representante de la ONPE se refirió también a las sospechas generadas tras el hallazgo del material electoral y aseguró que no existen indicios de manipulación de las cédulas. Según explicó, lo ocurrido correspondería a un episodio puntual dentro del operativo de repliegue desplegado tras la jornada de votación.

En su declaración, la funcionaria señaló que la situación estaría vinculada al agotamiento acumulado por el personal encargado del traslado, luego de extensas horas de trabajo durante el proceso electoral.

Asimismo, enfatizó que no hubo intención alguna de alterar el contenido del material encontrado y precisó que las cédulas fueron recuperadas para continuar con el procedimiento correspondiente. En esa línea, indicó que existen comunicaciones registradas con el conductor del vehículo desde el mismo día de los comicios, lo que permitiría reconstruir lo sucedido.