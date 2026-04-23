ATENCIÓN| Gobierno anuncia feriado largo el 27 y 28 de abril: conoce quiénes descansan

Declaran días no laborables el 27 y 28 de abril en Apuríma c: conoce quiénes acceden y cómo se compensarán las horas.

Conoce a los que beneficiados con este feriado largo. | Composición Wapa

Conoce a los que beneficiados con este feriado largo. | Composición Wapa

El calendario laboral suma nuevas fechas clave para una región del país. Las autoridades han dispuesto días no laborables a fines de abril, una medida que apunta a dinamizar el turismo y permitir que más ciudadanos participen en actividades conmemorativas.

Declaran días no laborables el 27 y 28 de abril: ¿a quiénes aplica?

La disposición se sustenta en el Decreto Regional N.° 002-2026-GORE APURIMAC/GR, que establece como día no laborable el lunes 27 de abril en la región Apurímac. A esta fecha se suma el 28 de abril, considerado tradicionalmente como día cívico no laborable por el aniversario regional.

Esta decisión busca impulsar el movimiento turístico y las celebraciones locales, especialmente en una temporada cercana al feriado del Día del Trabajador.

La medida está dirigida principalmente a los trabajadores del sector público en Apurímac. Sin embargo, no se trata de un descanso obligatorio sin condiciones, ya que las horas deberán ser compensadas.

El decreto precisa que el tiempo no laborado deberá recuperarse dentro de un plazo máximo de siete días posteriores.

Gobierno Regional de Apurímac declara días no laborables del 27 y 28 de abril.

Sector privado: aplicación dependerá de acuerdos

En el caso del sector privado, la implementación no es automática. Las empresas podrán acogerse a la medida únicamente si existe un consenso entre empleador y trabajador.

Esto significa que las compañías pueden optar por aplicar el descanso con recuperación de horas o mantener la jornada laboral habitual.

Una medida vinculada al turismo y al calendario festivo

Estas fechas se suman a un contexto favorable para el turismo interno, ya que anteceden al feriado largo de mayo por el Día del Trabajador.

El objetivo es claro: incentivar los viajes, las actividades culturales y el consumo local en una de las regiones con mayor riqueza histórica del país.

A continuación te revelamos la lista oficial de feriados nacionales que quedan para el 2026: