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ES OFICIAL | Trabajadores CAS cobrarán gratificación en julio: Estas siete entidades ya aseguraron presupuesto

Aun con las reservas del MEF, diversas instituciones públicas están logrando implementar con éxito el pago de CTS y gratificaciones para el personal CAS, bajo el marco de la Ley 32563.

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    Trabajadores CAS cobrarán gratificación en julio
    ES OFICIAL | Trabajadores CAS cobrarán gratificación en julio: Estas siete entidades ya aseguraron presupuesto

    La reciente entrada en vigor de la Ley 32563 marca un hito para los empleados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

    Esta normativa garantiza el derecho a percibir gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficios que comenzarán a materializarse en las planillas de este mes de julio de 2026.

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    Presupuesto propio y autofinanciado

    A pesar de la expectativa por la norma impulsada por el presidente José María Balcázar, el financiamiento fue un punto de debate. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que no otorgará partidas adicionales para este fin. En consecuencia, cada institución del Estado debe reajustar sus propios recursos internos para cumplir con la obligación legal sin auxilio del tesoro público.

    ¿Quiénes cobrarán primero?

    Hasta la fecha, siete instituciones han garantizado que cuentan con la solvencia necesaria para efectuar el depósito. Los trabajadores de las siguientes entidades verán reflejado el pago de un sueldo íntegro en sus cuentas:

    • Carteras Ministeriales: Energía y Minas, Cultura, Relaciones Exteriores y Vivienda.
    • Organismos Técnicos: Sunedu y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
    • Sector Educación: Universidad Nacional de Huancavelica.

    Plazos y compromisos oficiales

    Para los colaboradores de estas dependencias, el depósito se realizará, a más tardar, el miércoles 15 de julio.

    Tanto el Ministerio de Vivienda como la Superintendencia de Migraciones han confirmado públicamente que ya están ejecutando las medidas administrativas correspondientes. Según indicaron, el objetivo es asegurar que la aplicación de la ley sea ordenada, sostenible y estrictamente apegada a la disponibilidad presupuestal de este año.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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