Ley CAS 2026: ¿Cuáles son todos los beneficios y a qué trabajadores alcanza?

La Ley 32563 introduce gratificaciones y CTS para trabajadores CAS , pero su aplicación será progresiva por limitaciones presupuestarias y evaluación del MEF .

La Ley N.° 32563, recientemente promulgada por el Gobierno, introduce modificaciones importantes en el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), lo que podría cambiar las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector público. Sin embargo, surge la interrogante sobre los beneficios específicos que contempla y a quiénes impacta realmente esta reforma. En esta nota despejamos esas dudas.

La norma, difundida en el diario oficial El Peruano, actualiza diversos artículos del Decreto Legislativo 1057, que regula este tipo de contratación, y detalla tanto los beneficios para los trabajadores como el alcance de su aplicación.

¿A quiénes alcanza la ley?

La disposición está orientada a los servidores públicos bajo el régimen CAS en distintas entidades estatales, incluyendo el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Además, se confirma que los trabajadores CAS que obtuvieron contratos a plazo indeterminado mediante la Ley 31131 conservarán esa condición, fortaleciendo así su estabilidad laboral.

¿Cuáles son los beneficios?

Entre los principales beneficios que incorpora la norma se encuentran:

Gratificaciones legales: los trabajadores CAS accederán a dos gratificaciones al año, por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a un sueldo mensual.

los trabajadores CAS accederán a dos gratificaciones al año, por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a un sueldo mensual. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): se incluye este beneficio, calculado sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año trabajado, el cual se entregará al finalizar el vínculo laboral.

se incluye este beneficio, calculado sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año trabajado, el cual se entregará al finalizar el vínculo laboral. Contratos a plazo indeterminado: se establece la posibilidad de contratos indefinidos, siempre que el ingreso se realice mediante concurso público de méritos y para funciones permanentes.

se establece la posibilidad de contratos indefinidos, siempre que el ingreso se realice mediante concurso público de méritos y para funciones permanentes. Nuevas reglas de contratación: se fija un límite para los contratos temporales, que podrán renovarse hasta un máximo de cinco años, salvo excepciones.

Aplicación será gradual

El abogado laboralista Ricardo Herrera advirtió que la implementación de la Ley N.° 32563 —que reconoce gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS— no será inmediata, sino progresiva, debido a restricciones presupuestarias y a la necesidad de contar con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según explicó, la norma señala que estos beneficios deberán financiarse con el presupuesto de cada entidad pública, sin recurrir a fondos adicionales del Tesoro Público. Esto implica que cada institución deberá acreditar disponibilidad presupuestaria, lo cual será evaluado individualmente por el MEF.

“El costo anual de esta medida asciende a aproximadamente S/ 2,800 millones, por lo que su implementación dependerá de la capacidad real de gasto de cada entidad y del informe favorable del MEF”, indicó en Tv Perú.

En ese sentido, Herrera precisó que este escenario hará que la aplicación sea progresiva, ya que no todas las entidades podrán asumir de inmediato este nuevo gasto. Incluso, advirtió que algunas podrían verse obligadas a redistribuir recursos de otras partidas, lo que podría afectar la calidad de los servicios públicos.

"Eso generaría un impacto en la calidad del servicio publico de las entidades que brindan servicios a la ciudadanía".