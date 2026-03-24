ES OFICIAL | Congreso firma autógrafa de ley de BONO MENSUAL VITALICIO de 1.130 soles para este grupo

La autógrafa ya fue enviada al presidente interino José María Balcázar para que decida entre promulgarla o formular observaciones.

El Congreso de la República del Perú firmó la autógrafa de la ley que establece un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los llamados veteranos de la pacificación nacional.

El documento fue suscrito por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

Posteriormente, la autógrafa fue enviada al Despacho Presidencial para que el presidente interino José María Balcázar decida, en un plazo de 15 días, si la promulga o la observa.

Si transcurre ese periodo sin una decisión, el Parlamento dispone su publicación en el diario oficial El Peruano.

Según la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la medida alcanzaría a 8.997 veteranos, aunque durante el primer año beneficiaría a 1.799. El costo inicial se estima en 24 millones de soles.

¿En qué consiste el bono para veteranos?

La norma dispone la entrega de una bonificación mensual de 1.130 soles. Este beneficio es de carácter vitalicio e intransferible, y no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que no está sujeto a aportes sociales ni forma parte de beneficios laborales.

Requisitos para acceder al bono mensual vitalicio

Para recibir este beneficio, los licenciados deben haber sido reconocidos como “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre los requisitos se encuentran:

Haber cumplido el servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000.

Haber prestado servicio en zonas de emergencia y participado en acciones de pacificación validadas por su institución.

Contar con un periodo de servicio consecutivo de entre 12 y 24 meses.

Haber alcanzado determinados grados al finalizar su servicio, como recluta, soldado, cabo o sargento (según corresponda a Ejército, Marina o Fuerza Aérea).

No registrar deudas alimentarias ni antecedentes policiales, penales o judiciales.

Cronograma de implementación del bono mensual vitalicio

El pago del bono se realizará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios según su edad:

Año 1: Mayores de 60 años o con discapacidad permanente.

Año 2: Entre 55 y 59 años.

Año 3: Entre 50 y 54 años.

Año 4: Entre 45 y 49 años.

Año 5: Entre 40 y 44 años.

Plazos para acceder al beneficio