Rafael López Aliaga solicita al JNE SUSPENDER declaración de resultados en Primera Vuelta

Rafael López Aliaga reveló que las incidencias en las Elecciones 2026 del último 12 de abril dañaron la transparencia y modificaron el orden de los candidatos a una Segunda Vuelta.

Rafael López Aliaga solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la suspensión de la proclamación de los resultados de la elección presidencial 2026. El pedido fue presentado mediante un documento fechado el 15 de abril y se sustenta en las deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral del domingo 12, especialmente en Lima Metropolitana. Según el líder de Renovación Popular, los retrasos en la entrega de material electoral habrían impedido que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto con normalidad.

En el escrito, se incluye un análisis comparativo del ausentismo entre los comicios de 2016 y 2026. Mientras que hace una década la cifra fue de 13,35%, este año se elevó a 20,14%. Para López Aliaga, esta diferencia, que supera los 600.000 electores, no responde a una decisión voluntaria, sino a una "exclusión forzada" originada por la falta de cédulas y actas. Con este argumento, el exalcalde de Lima sostiene su denuncia de un presunto perjuicio electoral.

La solicitud se produce en medio de un escenario de alta tensión, marcado por la estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el pase a la segunda vuelta. En ese contexto, López Aliaga afirma que su agrupación habría perdido alrededor de 120.000 votos, una cifra que, según indica, supera la brecha actual entre el segundo y tercer lugar.

El recurso también advierte que el desabastecimiento de material electoral habría afectado la transparencia y legitimidad del proceso. En esa línea, sostiene que las fallas operativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no serían simples errores administrativos, sino un problema de mayor gravedad que impactó en el resultado electoral.