Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?

Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irían a una Segunda Vuelta en las Elecciones Presidenciales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori
    Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori

    El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 91% de actas procesadas, mantiene a Keiko Fujimori en el primer lugar con alrededor de 17% de votos válidos, consolidando su pase a la segunda vuelta electoral.

    En tanto, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se posiciona en el segundo puesto con cerca de 12%, logrando superar a Rafael López Aliaga, quien queda en tercer lugar con aproximadamente 11,8%–11,9%. La diferencia entre ambos continúa siendo estrecha conforme avanza el procesamiento de actas.

    Más atrás se ubica Jorge Nieto, quien supera ligeramente el 11% y se mantiene en la cuarta posición del conteo oficial.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Segunda Vuelta en el Perú: Confirman fecha de Elecciones Presidenciales del 2026

    El actual escenario electoral perfila una eventual segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez, aunque el escrutinio aún no ha concluido al 100%, por lo que las cifras podrían presentar ligeras variaciones en las próximas horas.

    ONPE
    ONPE

    El ascenso de Roberto Sánchez en el conteo de la ONPE

    Durante la jornada electoral del domingo 12 de abril, la ONPE comenzó a difundir los resultados de manera progresiva. En los primeros avances, Fujimori y López Aliaga lideraban el conteo, mientras que Sánchez se ubicaba rezagado fuera de los primeros lugares.

    Sin embargo, con el avance del procesamiento de actas, el candidato de Juntos por el Perú inició un crecimiento sostenido en su votación. Conforme se fueron incorporando nuevas actas, logró superar a otros contendores y escalar posiciones hasta ubicarse en el segundo lugar.

    Este cambio en el tablero electoral se consolidó con el último corte, en el que Sánchez desplazó a López Aliaga en una ajustada disputa por el pase a la segunda vuelta, configurando así un nuevo escenario político de cara a la definición presidencial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Popular entidad financiera es intervenida HOY por la SBS: ¿Qué sucederá con los ahorros y créditos de clientes?

    URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?

    DNI electrónico gratis este 17 de abril: conoce los lugares y quiénes pueden acceder al beneficio

    Senamhi emite alerta naranja en Lima y 9 regiones: hoy inicia nuevo fenómeno meteorológico

    Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;