Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Roberto Sánchez SUPERA a Rafael López Aliaga al 91% del conteo de la ONPE e iría a una Segunda Vuelta con Keiko Fujimori | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 91% de actas procesadas, mantiene a Keiko Fujimori en el primer lugar con alrededor de 17% de votos válidos, consolidando su pase a la segunda vuelta electoral.

En tanto, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se posiciona en el segundo puesto con cerca de 12%, logrando superar a Rafael López Aliaga, quien queda en tercer lugar con aproximadamente 11,8%–11,9%. La diferencia entre ambos continúa siendo estrecha conforme avanza el procesamiento de actas.

Más atrás se ubica Jorge Nieto, quien supera ligeramente el 11% y se mantiene en la cuarta posición del conteo oficial.

El actual escenario electoral perfila una eventual segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez, aunque el escrutinio aún no ha concluido al 100%, por lo que las cifras podrían presentar ligeras variaciones en las próximas horas.

ONPE

El ascenso de Roberto Sánchez en el conteo de la ONPE

Durante la jornada electoral del domingo 12 de abril, la ONPE comenzó a difundir los resultados de manera progresiva. En los primeros avances, Fujimori y López Aliaga lideraban el conteo, mientras que Sánchez se ubicaba rezagado fuera de los primeros lugares.

Sin embargo, con el avance del procesamiento de actas, el candidato de Juntos por el Perú inició un crecimiento sostenido en su votación. Conforme se fueron incorporando nuevas actas, logró superar a otros contendores y escalar posiciones hasta ubicarse en el segundo lugar.