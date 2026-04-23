Feriados 2026: conoce la fecha y el significado del único feriado de mayo en Perú

Día del Trabajo 2026 en Perú : conoce por qué el 1 de mayo es feriado y la historia detrás de esta fecha clave para los trabajadores.

Las personas aprovechan los feriados para salir de Lima a pasear o viajar. | Composición Wapa

Las personas aprovechan los feriados para salir de Lima a pasear o viajar. | Composición Wapa

El calendario laboral peruano marca una fecha clave en mayo que no solo representa un descanso, sino también una oportunidad para mirar hacia la historia del trabajo y sus conquistas.

1 de mayo: más que un feriado, una fecha con memoria

El viernes 1 de mayo se celebra en el Perú el Día del Trabajo, una jornada reconocida oficialmente como feriado nacional y considerada una de las más significativas del año. En 2026, además, coincide con un viernes, lo que abre la posibilidad de un fin de semana largo para muchos ciudadanos.

Durante esta fecha, tanto trabajadores del sector público como privado tienen derecho a descanso, salvo en actividades esenciales o bajo acuerdos específicos. Más allá del aspecto práctico, el día invita a reflexionar sobre el valor del trabajo y el esfuerzo de millones de peruanos.

El origen de una lucha que marcó la historia

El Día del Trabajo tiene sus raíces en un episodio que cambió el rumbo de los derechos laborales a nivel mundial. Su origen se remonta a 1886, cuando trabajadores en Chicago impulsaron una huelga masiva para exigir una jornada de ocho horas.

La protesta tuvo consecuencias trágicas. La represión derivó en la ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos desde entonces como los “Mártires de Chicago”, quienes se convirtieron en símbolo de la lucha obrera.

Desde entonces, el 1 de mayo no solo recuerda ese hecho histórico, sino que también representa la búsqueda constante de condiciones laborales más justas.

1 de mayo día del trabajador.

Un día de descanso y de reflexión

En el Perú, esta fecha suele ser aprovechada por las familias para desconectarse de la rutina, viajar o compartir tiempo juntos, especialmente cuando coincide con fines de semana largos.

Sin embargo, también es un momento en el que sindicatos y organizaciones sociales suelen organizar actividades y movilizaciones, recordando que los derechos laborales son resultado de años de lucha colectiva.

Así, el Día del Trabajo se mantiene vigente no solo como un feriado, sino como un recordatorio del camino recorrido y de los desafíos que aún persisten en el ámbito laboral.

Feriados que restan en Perú