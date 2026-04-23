Feriados 2026: conoce la fecha y el significado del único feriado de mayo en Perú

Feriados 2026: conoce la fecha y el significado del único feriado de mayo en PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El calendario laboral peruano marca una fecha clave en mayo que no solo representa un descanso, sino también una oportunidad para mirar hacia la historia del trabajo y sus conquistas.
1 de mayo: más que un feriado, una fecha con memoria
El viernes 1 de mayo se celebra en el Perú el Día del Trabajo, una jornada reconocida oficialmente como feriado nacional y considerada una de las más significativas del año. En 2026, además, coincide con un viernes, lo que abre la posibilidad de un fin de semana largo para muchos ciudadanos.
Durante esta fecha, tanto trabajadores del sector público como privado tienen derecho a descanso, salvo en actividades esenciales o bajo acuerdos específicos. Más allá del aspecto práctico, el día invita a reflexionar sobre el valor del trabajo y el esfuerzo de millones de peruanos.
El origen de una lucha que marcó la historia
El Día del Trabajo tiene sus raíces en un episodio que cambió el rumbo de los derechos laborales a nivel mundial. Su origen se remonta a 1886, cuando trabajadores en Chicago impulsaron una huelga masiva para exigir una jornada de ocho horas.
La protesta tuvo consecuencias trágicas. La represión derivó en la ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos desde entonces como los “Mártires de Chicago”, quienes se convirtieron en símbolo de la lucha obrera.
Desde entonces, el 1 de mayo no solo recuerda ese hecho histórico, sino que también representa la búsqueda constante de condiciones laborales más justas.
Un día de descanso y de reflexión
En el Perú, esta fecha suele ser aprovechada por las familias para desconectarse de la rutina, viajar o compartir tiempo juntos, especialmente cuando coincide con fines de semana largos.
Sin embargo, también es un momento en el que sindicatos y organizaciones sociales suelen organizar actividades y movilizaciones, recordando que los derechos laborales son resultado de años de lucha colectiva.
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Así, el Día del Trabajo se mantiene vigente no solo como un feriado, sino como un recordatorio del camino recorrido y de los desafíos que aún persisten en el ámbito laboral.
Feriados que restan en Perú
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.