Alertan en Perú por posible llegada del ‘Niño Godzilla’: prevén lluvias e inundaciones

INDECI alerta que el fenómeno ‘Niño Godzilla’ deja miles de afectados en Perú y advierte que lluvias e inundaciones podrían intensificarse en abril.

El impacto del fenómeno climático que atraviesa el Perú ya se refleja en cifras alarmantes. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó que miles de familias han sido golpeadas por las lluvias intensas, desbordes y deslizamientos que afectan diversas regiones del país, en un contexto que podría agravarse en las próximas semanas.

De acuerdo con el balance oficial, se registran 33.204 damnificados, 218.359 personas afectadas y 84 fallecidos, evidenciando la magnitud de la emergencia.

INDECI advierte posible agravamiento del escenario climático

El jefe del INDECI, Enrique Vásquez, explicó que las zonas más afectadas hasta el momento son Áncash, Huánuco, Pasco y Cusco, donde las precipitaciones han generado graves daños en viviendas e infraestructura.

Además, alertó que las condiciones climáticas podrían intensificarse en el corto plazo. “Se estima que las lluvias se pueden incrementar en esta última semana de marzo y la primera semana de abril. Habría un incremento; igual estamos tomando todas las previsiones con la finalidad de reducir los riesgos”, señaló a Panamericana.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa ante la posibilidad de un escenario más complejo, impulsado por factores como el calentamiento del mar y eventos extremos asociados.

¿Qué es el fenómeno ‘Niño Godzilla’ y por qué preocupa?

El término ‘Niño Godzilla’ se utiliza para describir una versión extremadamente intensa del fenómeno de El Niño. A diferencia del evento habitual, este se caracteriza por un calentamiento mucho más severo del océano Pacífico, lo que desencadena consecuencias climáticas más agresivas.

El director de Hidrografía y Navegación, Jorge Vizcarra, explicó: “‘El Niño Godzilla’ es un término que se le da cuando son fenómenos muy extremos del Niño. El fenómeno de El Niño se ha presentado con lluvias intermitentes en el norte, pero de gran intensidad”.

Los reportes técnicos advierten que las temperaturas del mar se mantienen por encima de lo normal, aumentando el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y desbordes, especialmente en zonas costeras y andinas.

Pronóstico para el otoño: calor y lluvias en aumento

El otoño 2026 se presenta con condiciones atípicas en gran parte del país debido al desarrollo de un Niño Costero. El Senamhi ha señalado que la costa norte —incluyendo Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad— será una de las más impactadas, con temperaturas superiores a los promedios históricos.

En la costa central y sur, regiones como Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna también registrarán valores entre normales y elevados, con posibles picos de calor en las primeras semanas de la estación.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene activa la “Alerta de El Niño Costero” y proyecta que el fenómeno podría extenderse hasta diciembre, con una intensidad que podría evolucionar de débil a moderada.