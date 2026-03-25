URGENTE | Senamhi LANZA SEVERA ADVERTENCIA por fuertes lluvias para esta REGIÓN de Perú durante 48 horas

El Senamhi alerta sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra central a partir del 25 de marzo . Revisa las regiones que serían impactadas y el pronóstico detallado.

Senamhi LANZA SEVERA ADVERTENCIA por fuertes lluvias para esta REGIÓN de Perú durante 48 horas

Senamhi LANZA SEVERA ADVERTENCIA por fuertes lluvias para esta REGIÓN de Perú durante 48 horas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta preventiva señalando que, desde este miércoles 25 de marzo, se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra central del país.

Este evento climático impactará principalmente a varias provincias de la región Huánuco y áreas cercanas, y se prolongará por las siguientes 48 horas.

Senamhi prevé granizo, nieve y vientos en la sierra central

De acuerdo con el Senamhi, las precipitaciones estarán acompañadas de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, así como de nieve en localidades que superen los 4000 metros de altitud. Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 30 km/h, lo que incrementaría la sensación de frío y los riesgos en zonas altoandinas.

Senamhi lanza alerta por lluvias de moderadas a fuertes

Para el miércoles 25 de marzo, se estiman acumulados de lluvia alrededor de los 18 milímetros por día (mm/día) en la sierra central. Este panorama mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos, ya que la intensidad de las precipitaciones podría afectar el tránsito y las actividades cotidianas.

Regiones en alerta, según Senamhi

La alerta naranja indica que este fenómeno se desarrollará durante dos días (25 y 26 de marzo) en las siguientes regiones:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

Tacna