ALERTA | Fuerza Popular solicita la nulidad de más de 7 mil votos en una región del país: conoce los detalles

ALERTA | Fuerza Popular solicita la nulidad de más de 7 mil votos en una región del país: conoce los detallesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Noticia de última hora. Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, ha solicitado la anulación de 7.014 votos rurales en Puno, región en la que la mayoría apoya a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Del total de votos, 5.932 se inclinan por Sánchez, mientras que solo 715 favorecen a Fujimori, según un reporte de Wilber Huacasi. Pese a denunciar irregularidades, Fuerza Popular no ha solicitado la anulación de mesas en Lima.
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Fuerza Popular defiende Lima, pero busca anular votos en Puno
Se han presentado siete recursos de nulidad. Cinco de ellos afectan a mesas de sufragio en las provincias puneñas de Tirapata (Azángaro), Macusani (Carabaya), Juliaca (San Román) y Macari (Melgar). Las otras dos solicitudes buscan anular votos en San Miguel y Asillo.
El partido argumenta que sus representantes fueron excluidos al momento de la instalación de las mesas de sufragio, con lo que justifica la anulación de los votos en cuestión.