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Ethel Pozo termina LLORANDO frente a Magaly Medina y sorprende con IMPENSADO agradecimiento: "Me demostró que tenías..."

Ethel Pozo participó en 'Magaly TV: la firme', donde compartió momentos íntimos sobre su vida y su carrera, resaltando la postura de Magaly Medina respecto a su padre biológico.

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    Ethel Pozo termina LLORANDO frente a Magaly Medina y sorprende con IMPENSADO agradecimiento: "Me demostró que tenías..."
    Ethel Pozo llora con Magaly | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Ethel Pozo termina LLORANDO frente a Magaly Medina y sorprende con IMPENSADO agradecimiento: "Me demostró que tenías..."

    La primera participación de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina estuvo marcada por momentos de sinceridad, revelaciones sobre su carrera televisiva y una escena inesperada que terminó emocionando a ambas conductoras. Durante la conversación, la hija de Gisela Valcárcel recordó un episodio relacionado con su padre biológico que la llevó a quebrarse en vivo.

    Lo que parecía una entrevista centrada en temas de televisión y farándula terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Ethel decidió agradecer públicamente a la popular 'Urraca' por una decisión que tomó años atrás.

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    Ethel Pozo se quiebra al recordar gesto de Magaly Medina relacionado con su padre biológico

    La conductora no pudo contener las lágrimas al abordar un tema muy personal durante la entrevista. En medio de la conversación, recordó que Magaly Medina habría rechazado en varias oportunidades entrevistar a su padre biológico cuando este buscó aparecer en televisión para hablar sobre ella.

    Visiblemente afectada, Ethel destacó que aquella actitud tuvo un significado especial para ella y su familia, ya que interpretó esa decisión como una muestra de respeto hacia aspectos íntimos de su vida.

    “Te agradezco .... (Eso) Me demostró que tenías límites e iba a tocar a mis hijas. Sé que vino mucha veces y que tú dijiste no. Eso para mí es valioso”, sostuvo con lágrimas en los ojos.

    Las palabras de la conductora sorprendieron a los televidentes y generaron un momento de profunda emoción en el set, especialmente porque ambas figuras han protagonizado diferencias públicas en distintos momentos de sus carreras.

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    Magaly Medina explica por qué nunca quiso entrevistar al padre de Ethel Pozo

    Tras escuchar el agradecimiento, Magaly Medina respondió recordando que el padre biológico de Ethel intentó comunicarse con ella en diversas oportunidades para conseguir una entrevista.

    Sin embargo, la periodista aseguró que nunca consideró correcto darle espacio para referirse a una persona con la que no mantuvo una relación cercana durante gran parte de su vida.

    “No tienes nada que agradecer, me hubiera gustado que lo hagan conmigo. Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene derecho a hablar de ti cuando ya eres famosa”, expresó la conductora.

    La conductora también reflexionó sobre los límites que existen dentro del ejercicio periodístico y sostuvo que hay situaciones que no deberían utilizarse como parte de una rivalidad mediática. “Sí tengo límites, aunque para algunos ‘no los tengo’“, resaltó Medina.

    La entrevista permitió a Ethel Pozo abordar distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, el momento que más impactó al público fue cuando recordó este episodio familiar y agradeció a Magaly Medina por la postura que adoptó en aquel entonces.

    “Te agradezco porque es el único tema que me emociona y porque me demostró que tenías límites”, afirmó conmovida.

    El emotivo intercambio culminó con un abrazo entre ambas conductoras, en una de las escenas más comentadas de la reciente edición de 'Magaly TV: la firme'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo termina LLORANDO frente a Magaly Medina y sorprende con IMPENSADO agradecimiento: "Me demostró que tenías..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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