¡PASÓ LO INESPERADO! Sheyla Rojas EXPONE el VERDADERO motivo de su ruptura con Sir Winston tras AÑOS de espera por el anillo

¡PASÓ LO INESPERADO! Sheyla Rojas EXPONE el VERDADERO motivo de su ruptura con Sir Winston tras AÑOS de espera por el anilloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Todo llegó a su final! La modelo peruana Sheyla Rojas sorprendió al anunciar en redes sociales que su relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, llegó a su final. Luego de cinco años de relación, la popular Shey Shey se lució como soltera y, a través de un video, dejó entrever el motivo de su separación. ¿Qué pasó?
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¿Por qué habría terminado la relación de Sheyla Rojas y Sir Winston?
A través de su cuenta de Instagram y luego de confirmar con un comentario que su relación con Sir Winston terminó, la influencer Sheyla Rojas se lució por primera vez como soltera y dejó un mensaje que causó especulaciones sobre lo ocurrido.
En sus historias de Instagram, la exchica reality lució su atuendo frente al espejo y solo atinó a acompañar el video con un extracto de la canción 'Señor Mentira' de Daniela Darcourt.
“Gracias a tu brutalidad, adivina quién está soltera y sin compromiso. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero. Oh, tú me perdiste. Ya verás que tú me perdiste y te repito que no vuelvo. Se acabó tu juego embustero, oh”, reza la canción que ‘Shey Shey’ escogió para este momento de su vida.
Asimismo, la influencer dejó ver cómo se siente tras su ruptura con un emoji de corazón herido en los comentarios de la publicación.
El mensaje fue interpretado por muchos como un indicio de que el empresario le habría mentido a la modelo y, por eso, su relación habría llegado a su final. Como se sabe, Sheyla tenía cinco años de romance con el mexicano y, desde sus inicios, dejó en claro que esperaba el anillo de compromiso, pues quería casarse y hasta tener otro hijo con él, pero esto nunca pasó.
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Sheyla Rojas confirma su separación de Sir Winston
La exintegrante de realities puso fin a las especulaciones sobre su vida amorosa al pronunciarse en redes sociales. A través de una interacción con sus seguidores, confirmó que su relación con el empresario mexicano Sir Winston llegó a su fin luego de varios años juntos.
La noticia salió a la luz en Instagram, cuando una usuaria le preguntó por la ausencia de su entonces pareja y por el tiempo que llevaba en Lima.
“Saludos Shey, pero ¿dónde está Sir Winston? Mucho tiempo en Lima ¿qué ocurrió allá en México?”, escribió la seguidora.
Sin rodeos ni mayores explicaciones sobre las razones de la ruptura, Sheyla decidió responder de manera directa. “Terminamos, gracias por preguntar”, fue la tajante respuesta con la que confirmó el fin de su romance.