Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

Tula Rodríguez atraviesa un momento delicado tras ser operada de emergencia. La conductora se mostró preocupada por su hija Valentina, quien no dejó de estar en sus pensamientos.

Tula Rodríguez se somete a cirugía de emergencia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Tula Rodríguez se somete a cirugía de emergencia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más delicados de los últimos meses tras ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. La conductora de 'Mande quien mande' alarmó a sus seguidores al revelar que tuvo que acudir de inmediato a una clínica luego de presentar complicaciones de salud.

¿Qué problema de salud obligó a Tula Rodríguez a ser operada de emergencia?

A través de sus redes sociales, la también actriz compartió detalles de lo ocurrido y mostró parte del proceso que enfrentó antes y después de la operación. Sin embargo, más allá de su estado físico, confesó que su mayor preocupación durante la intervención fue su hija Valentina, quien se convirtió en su principal pensamiento mientras ingresaba al quirófano.

La conductora explicó que los médicos detectaron cálculos en la vesícula, una condición que terminó requiriendo una intervención inmediata para evitar mayores complicaciones.

Según relató, una especialista le recomendó acudir de urgencia a una clínica para ser evaluada, pues el cuadro que presentaba necesitaba atención médica inmediata.

“No me estoy sintiendo bien, me voy a ir a la clínica de emergencia. Ya he estado la semana pasada con unos temas y resulta que tengo piedras, la vesícula”, comentó Tula antes de ingresar al centro médico.

Una vez en la clínica, el personal de salud inició los exámenes correspondientes y realizó los procedimientos previos a la cirugía. Durante todo el proceso estuvo acompañada por una de sus hermanas, quien permaneció a su lado para brindarle apoyo y tranquilidad mientras esperaba ingresar a sala de operaciones.

Tula Rodríguez se muestra preocupada por su hija

Tras superar exitosamente la intervención, Tula decidió compartir con sus seguidores las emociones que experimentó durante los momentos previos a la operación.

Aunque aseguró que ingresó tranquila al quirófano, confesó que sintió temor cuando vio todo el ambiente médico preparado para la cirugía y pensó en la responsabilidad que tiene como madre.

“Gracias a Dios todo bien, estoy en recuperación. Entré muy tranquila a sala, ya cuando estuve, vi las luces, al anestesiólogo y todo, me dio un poquito de ‘tiki tiki’ con esa sensación de que mi hija solo depende de mí y que tengo que salir de esta. Doctora, dígale a mi hija que la amo”, manifestó.

La presentadora también contó que, tras despertar de la operación, una de sus prioridades fue comunicarse con Valentina para transmitirle tranquilidad y asegurarle que todo había salido bien.

Asimismo, reconoció que, en situaciones difíciles como esta, los padres suelen preocuparse más por la calma emocional de sus hijos que por sí mismos.