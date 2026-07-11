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Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"

La boda de Aleska Zambrano y Manolo Rodríguez destacó por el emotivo discurso de Caetana Palao, hija de Said Palao, que conmovió a todos los asistentes.

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    Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"
    Hija de Said Palao conmueve con discurso en la boda de su madre | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"

    La boda de Aleska Zambrano y Manolo Rodríguez estuvo marcada por momentos de profunda emoción, pero uno de los instantes más conmovedores de la ceremonia tuvo como protagonista a Caetana Palao. La hija de Said Palao sorprendió a los asistentes al dedicarle unas sentidas palabras a su madre, provocando lágrimas entre los invitados y convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la celebración.

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    Hija de Said Palao emociona a Aleska Zambrano con una carta llena de amor en su boda

    La pequeña tomó la palabra durante el evento para leer una carta escrita especialmente para la novia, en la que recordó los años que compartieron juntas y expresó la felicidad que siente al verla iniciar una nueva etapa sentimental junto a Rodríguez.

    Frente a familiares y amigos, Caetana compartió un mensaje cargado de cariño y admiración hacia su madre. En su discurso, destacó el esfuerzo que realizó Aleska para sacarla adelante y confesó cuánto deseaba verla feliz nuevamente.

    “Una persona maravillosa que se llama Manolo, y es que verte compartir tu vida con él, mamá me hace pensar en todo el camino que recorrimos juntas para llegar a este día tan feliz. Esos cinco años en los que fuiste mi refugio, mi mejor amiga, mi mayor ejemplo de fuerza. Siempre admiré cómo moviste cielo y tierra por mí y por eso mi mayor deseo en la vida era verte brillar y ser feliz en la que estás siendo hoy”, expresó la menor, mientras su madre la escuchaba visiblemente emocionada.

    El momento se volvió aún más emotivo cuando recordó que siempre soñó con que Aleska encontrara a una persona que valorara todo lo que ella representa.

    La hija de Said Palao no pudo contener las lágrimas al mencionar que deseaba que su madre encontrara a alguien “que viera la reina que eres y que te cuidara con el mismo amor infinito con el que tú me has cuidado a mí”.

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    El especial mensaje que Caetana dedicó a Manolo Rodríguez

    Durante su intervención, la pequeña también tuvo palabras para el ahora esposo de Aleska Zambrano, dejando claro el cariño y respeto que siente por él.

    “Verte hoy con esa sonrisa que ilumina todo el lugar, me llena el corazón”, señaló, destacando la felicidad que percibe en su madre desde que inició esta relación.

    Asimismo, quiso resaltar el papel que Manolo ha asumido dentro de sus vidas y la forma en que se integró a su familia: “Manolo no vino a cambiar lo que nosotras teníamos, vino a sumar, a multiplicar las risas y hacer nuestro mundo todavía más bonito”.

    Para finalizar, Caetana dedicó un emotivo agradecimiento a su madre, que terminó por conmover a todos los presentes.

    “Mamá, gracias por enseñarme lo que es el amor incondicional, te amo con toda mi alma, me explota el pecho de orgullo de verte dar este paso. Te mereces toda la felicidad del mundo, hoy y siempre”.

    Tras concluir sus palabras, la menor recibió un fuerte abrazo de Aleska Zambrano, mientras los asistentes respondían con una ovación y aplausos que reflejaron la emoción vivida durante uno de los momentos más especiales de la boda.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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