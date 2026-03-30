Mamá de la hija de Said Palao denuncia robo de su trabajadora y muestra impactantes videosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, vivió momentos de angustia tras denunciar que fue víctima de robo dentro de su propia vivienda.
La joven aseguró que una trabajadora del hogar, a quien había contratado recientemente, sería la responsable de sustraer varias de sus pertenencias, generándole un gran impacto emocional.
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Según relató, comenzó a sospechar al notar la desaparición de algunos objetos personales, lo que la llevó a revisar con mayor detalle lo que ocurría dentro de su casa. Fue entonces cuando decidió apoyarse en registros audiovisuales para confirmar sus dudas y entender lo que realmente estaba pasando.
La situación tomó un giro más grave cuando Aleska Zambrano mostró videos que, según afirma, evidenciarían el accionar de la trabajadora. Las imágenes habrían sido clave para sustentar su denuncia y revelar cómo se habrían producido los hechos, dejando a la influencer completamente afectada por lo sucedido.