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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa el mismo día del ampay: “La vida continúa”

Alejandra Baigorria creó una nueva empresa el 13 de marzo y designó a Said Palao como gerente y accionista, en medio del revuelo por el ampay desde Argentina.

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    Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa el mismo día del ampay: “La vida continúa”
    Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa, pese al ampay. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa el mismo día del ampay: “La vida continúa”

    Alejandra Baigorria y Said Palao siguen acaparando titulares tras el ampay emitido por 'Magaly TV, la firme'. En medio de la controversia por una presunta infidelidad durante la despedida de soltero de Francho Sierralta en Argentina, salió a la luz que ambos emprendieron un nuevo negocio. Lo que más llamó la atención es que Said figura como gerente general, pese al revuelo mediático que rodea actualmente su relación.

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    Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao pese a ampay en Argentina

    La cercanía de las fechas no pasó desapercibida. Según lo revelado en televisión, el 13 de marzo se registró oficialmente la empresa, mientras que un día antes, el 12, ya se había designado a Said Palao como gerente general. Este detalle tomó mayor relevancia al conocerse que también fue incluido como accionista, fortaleciendo así el vínculo empresarial entre ambos, pese a la polémica generada por el ampay.

    De acuerdo con los documentos difundidos, Alejandra Baigorria no solo decidió crear la firma bajo el nombre Tu gringa AB SAC, sino que además le otorgó a Palao un papel determinante dentro de la organización. La información precisa que su nombramiento como gerente se dio antes de oficializar el registro.

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    En cuanto a la distribución de acciones, Baigorria posee 5.100, mientras que Said Palao y el hermano de la empresaria cuentan con 4.950 cada uno. Aunque ella mantiene la mayoría, se evidencia la relevancia de su pareja en este nuevo proyecto.

    El emprendimiento inició con un capital de S/15.000 y busca realizar rifas virtuales en las que se ofrecerán premios como departamentos, autos, electrodomésticos y dinero en efectivo. Para participar, los interesados deberán pagar S/10. Según se informó, lo recaudado será utilizado para la construcción de un albergue destinado a perritos.

    En medio de las críticas, Alejandra decidió pronunciarse y defender su postura. "Abrí un canal de difusión porque es gratis, porque yo no puedo parar mi vida ni parar mis proyectos, porque la vida continúa. Si, gracias a Dios, tengo la fortaleza de poder seguir trabajando, no voy a parar", indicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa el mismo día del ampay: “La vida continúa”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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