¡SE ACABÓ! Sheyla Rojas DEJA MÉXICO atrás y anuncia que SE SEPARÓ de Sir Winston tras cinco años juntos: "Terminamos"

Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Luis Miguel Galarza , conocido como Sir Winston, tras aproximadamente cinco años juntos.

Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su relación con Luis Miguel Galarza, conocido públicamente como Sir Winston. La noticia se conoció luego de que varios usuarios notaran que la exconductora llevaba varios días instalada en Perú, pese a que durante los últimos años había fijado su residencia en Guadalajara, México.

Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston

La exchica reality decidió aclarar los rumores a través de sus redes sociales, donde respondió de manera directa a una consulta sobre su situación sentimental. Con una breve respuesta, confirmó que su historia de amor con el empresario mexicano llegó a su final tras aproximadamente cinco años de relación.

La revelación se produjo en Instagram, cuando una seguidora le consultó por la ausencia de Sir Winston y su prolongada estadía en Lima.

“Saludos Shey, pero ¿dónde está Sir Winston? Mucho tiempo en Lima ¿qué ocurrió allá en México?”, escribió la usuaria.

Sheyla Rojas confirma que terminó con Sir Winston

Lejos de evitar el tema, Sheyla respondió de manera contundente y sin profundizar en los motivos de la ruptura. “Terminamos, gracias por preguntar”, fue la tajante respuesta con la que confirmó el fin de su romance.

Tras confirmar la ruptura, la influencer ha compartido diversos momentos junto a su familia durante su permanencia en el Perú. En las últimas semanas se le ha visto disfrutando de reuniones familiares en Chiclayo e incluso realizando un viaje a Chota junto a sus padres, experiencias que mostró a través de sus plataformas digitales.

Aunque la modelo no brindó detalles sobre las razones de la separación, la noticia generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes durante años siguieron de cerca su relación con el empresario mexicano.

La historia de amor entre Sheyla Rojas y Sir Winston y las señales de crisis

La relación entre Sheyla Rojas y Luis Miguel Galarza comenzó a inicios del 2021, etapa en la que la peruana decidió mudarse definitivamente a México. Desde entonces, ambos protagonizaron una mediática historia marcada por viajes, celebraciones y un estilo de vida que constantemente llamaba la atención de los programas de espectáculos.

Durante varias entrevistas, la influencer expresó su deseo de formalizar la relación y llegar al altar junto al empresario. Incluso, en distintas ocasiones comentó que esperaba una propuesta de matrimonio y una ceremonia tradicional acorde con las creencias que compartían como pareja.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales que evidenciaban momentos complicados en la relación. A inicios de este año, Sheyla publicó diversos mensajes reflexivos que fueron interpretados por muchos como indirectas sobre una posible crisis sentimental.

“Sé cuáles son todas aquellas cosas que me hacen sentir bien y me encargo de hacerla. Cuido mis hábitos, pongo límites, hago tiempo para mí, me rodeo de personas que me elevan. Gracias, universo, porque cuando yo me valoro, los demás me valoran”, compartió en una de sus publicaciones.

En otra historia también escribió: “Pasa la página, eres la mujer soñada de otro hombre”. Además, el pasado 14 de febrero publicó un mensaje que generó aún más especulaciones sobre su situación amorosa: “Nunca fui tan valiente como el día que después de pensarlo mil veces dije: ‘No me merezco esto’, y me fui”.