Sofía Franco ha vuelto a sorprender a sus seguidores en redes sociales con una aparición que, sin duda, acapara miradas. A pocos días de Navidad , la conductora de televisión mostró un look boho chic , caracterizado por su frescura y sofisticación. En su post, lució un vestido con detalles florales que evocan la naturaleza y la sencillez, dos elementos esenciales de este estilo tan querido por los amantes de la moda. El boho chic, con sus estampados vibrantes y su estética relajada, revive la sencillez a través de piezas mágicas que combinan elegancia con un toque bohemio. El estilo boho se caracteriza por su versatilidad y frescura, ya que apuesta por prendas amplias, fluidas y cómodas, sin renunciar al estilo. Se inspira en los años 60 y 70, rescatando elementos como el crochet , las flores, los tejidos naturales y los tonos cálidos. Este estilo, además de ser atemporal, se adapta a distintas ocasiones, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para un día relajado como para eventos especiales, como el que Sofía Franco ha protagonizado con su vestido navideño.

Sofía Franco se ha consolidado como una de las figuras peruanas más destacadas del estilo boho, deslumbrando con su elegancia natural y su capacidad para incorporar la frescura de la moda con toques sofisticados. En su última publicación de Instagram, la conductora mostró con orgullo uno de sus looks favoritos, justo antes de las festividades navideñas. El vestido boho, con colores y detalles que evocan la temporada, fue el centro de atención, transformándose en una pieza clave para su propuesta de Navidad.



Para complementar este look, Sofía eligió unos tacones abiertos con correa en color beige, creando armonía entre la ropa y el ambiente navideño, decorado con toques sutiles. Su cabello suelto, con pequeñas ondas, aportó un aire fresco y divertido, perfecto para una celebración que pide alegría. Este conjunto no solo destaca por su elegancia, sino también por su autenticidad, mostrando cómo el estilo boho puede ser moderno y chic sin perder su esencia relajada.