Outfits boho chic para mostrar tu lado más libre y seductor

El estilo boho chic es la tendencia ideal para aprovechar en estaciones calurosas. Debido a que sus prendas están hechas de tejidos naturales, telas vaporosas, vestido, entre otros. Es perfecto para esos días que deseas estar fresca. Para este verano eleva tu look a otro nivel con piezas de este estilo, además, te sentirás súper cómoda y trendy, tu belleza natural será la protagonista de tus outfits.

Por ello, te presentamos algunos tips de moda para que sepas cómo combinarlos. Solo ten en cuenta que se trata que estés lo más relajada posible, así que busca colores vivos, tipo amarillos o tierra.

Gafas de sol

Los lentes oscuros son un must para obtener un auténtico look bohemio. Sobre todo, en un día soleado son indispensables, busca gafas con mucho estilo. Las preferidas en el estilo boho son las oversized, las cat-eye, aviador y redondas. Puedes conseguir distintos estilos para ir variando en cada atuendo o conseguir unas que se vuelvan tu sello personal.

Maxifaldas y maxivestidos

La primavera no es primavera sin vestidos ni faldas. Para un outfit boho súper fresco, femenino y cool, un maxivestido estampado o una falda bastarán. Busca que sean de telas fluidas y con mucha caída y movimiento. Los estampados pequeños son los mejores para este tipo de prenda. Mientras que con un vestido no necesitas añadir mucho más para verte fabulosa, puedes combinar la falda con un top sencillo o de crochet.

Shorts desgarrados

Para lograr un atuendo relajado y despreocupado, unos shorts desgarrados son básicos. Además de que son frescos y harán lucir tus piernas, te darán un aire muy trendy. Cobínalos con blusas holgadas para suavizar lo sexy de esta prenda. Incluso puedes añadir algunos accesorios, como cadenas, pulseras en los tobillos etc. que eleven tu outfit.

Blusas holgadas

Las blusas holgadas con aire hippie son básicas para el estilo boho chic. Lo mejor de todo es que son ideales para el verano, sus textiles vaporosos te harán sentir fresca en tono momento y no perderás el estilo ni un instante. Puedes combinarlas con shorts o jeans y añadir collares y pulseras para verte súper chic. Búscalas con detalles bordados, estampados originales, etc. Serán tus mejores aliadas esta primavera.

Sandalias

Unas sandalias de gladiador se volverán tus favoritas en estos días de calor. Las puedes llevar con short, falda, vestidos, etc. y lucen simplemente geniales. Son comodísimas y además te harán ver muy trendy.

Chaleco

Dale ese toque final a tu look con un chaleco tejido, de mezclilla o flecos, aportará naturalidad a tu atuendo. Es un must para la primavera pues no necesitamos estar tan cubiertas. Así que lo puedes usar con tu maxivestido o shorts.