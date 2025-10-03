Maialen Farfán , hija mayor de Jefferson Farfán, sorprende en redes con un cambio de look que resalta sus facciones y deja a todos en shock.

Maialen Farfán, hija del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, vuelve a captar la atención en Tiktok al estrenar un impactante cambio de look. Dejó atrás su melena oscura para apostar por un iluminado que realza su belleza natural y resalta sus facciones. Si antes sorprendía por lucir accesorios y marcas exclusivas, ahora su cabello se convierte en el verdadero protagonista, marcando un estilo fresco y en tendencia.

Maialen Farfán y su nuevo estilo y cuidado de su cabello teñido

A través de un reciente video compartido en TikTok por el estilista Yibertahir, se reveló la última visita de Maialen Farfán al salón de belleza, donde volvió a sorprender con un tratamiento que refuerza su estilo y cuidado capilar. Esta vez, la hija de Jefferson Farfán optó por un alisado orgánico matizador, una técnica en tendencia que no solo disciplina el cabello y lo deja con un acabado más liso y sedoso, sino que además protege y potencia el color.

A diferencia de los alisados tradicionales, este procedimiento utiliza ingredientes naturales libres de químicos agresivos, lo que permite mantener la salud de la fibra capilar. En el caso de Maialen, el matizador se encargó de realzar y conservar el tono rubio de sus mechas, logrando un efecto iluminado y elegante que destaca su frescura juvenil y la coloca a la vanguardia de las tendencias en belleza.

Este nuevo cambio de estilo ha desatado una ola de comentarios de los usuarios, resaltando la belleza de su cabello hidratado, fresco y sedoso, además del interés por conocer a detalle el tinte que luce.

Maialen Farfán y su apuesta por balayage caramelo con mechas iluminadas

En septiembre de este año, Maialen Farfán sorprendió con su primer gran cambio de look al dejar atrás su cabello negro y apostar por una de las tendencias más solicitadas en salones de belleza: el balayage. Su estilo actual combina un balayage caramelo con mechas iluminadas en tonos cálidos que aportan brillo, suavizan sus facciones y resaltan su belleza natural.