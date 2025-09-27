Angie Arizaga, la reconocida modelo peruana, celebró su cumpleaños número 34 con un estilo que dejó sin aliento a sus seguidores. Fiel a su elegancia y sofisticación, la exchica reality deslumbró con un vestido digno de un cuento de hadas, robándose todas las miradas y cosechando elogios de amigos y fans.

A través de sus redes sociales, compartió una mágica sesión de fotos donde mostró cada detalle de su look. ¿Quieres ver cómo brilló? Sigue leyendo en Wapa.pe.

¿Cuál es el look cumpleañero de Angie Arizaga?

Con gran emoción y elegancia, la modelo e influencer en el rubro de moda y belleza, subió un video y fotos de su sesión de fotos de cumpleaños. "Un cumpleaños más… y un nuevo capítulo que me recuerda cuánto he crecido como mujer. He aprendido que cada reto trae consigo una lección, que cada risa es un regalo y que cada caída me ha hecho más fuerte. Hoy celebro mi historia, mis aprendizajes y la mujer que sigo construyendo día a día", escribió Arizaga en sus redes.

En medio de sus palabras emotivas, sus seguidores y amigos no dejaron de elogiar el look de la modelo, donde sorprendió con un vestido digno de certamen de belleza. Un vestido lleno de brillos, lentejuelas y ceñido a su cuerpo, con abertura frontal en la pierna, aportando elegancia, frescura y coquetería. Este look estuvo gobernado por tonos dorados, un color en tendencia que esta temporada reina en pasarelas y alfombras rojas, destacando la sofisticación y el glamour.

Con respecto a su peinado, la modelo apostó por lucir su cabello suelto con ondas suaves, al estilo de ondas de sirena, que aportaron movimiento y delicadeza. Su maquillaje fue glamouroso, en tonos tierra que resaltaron su mirada de impacto y pómulos, armonizando a la perfección con los detalles dorados de su vestido y con piedras verdes esmeralda que dieron un toque de frescura y modernidad.