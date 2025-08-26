Natalia Málaga reveló el origen de su conflicto con Francisco García Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón. La exentrenadora expuso detalles en un programa de televisión.

Natalia Málaga sorprendió al revelar detalles del enfrentamiento que mantiene con Francisco García, el hijo de Eva Ayllón. Según explicó, el origen de la pelea se remonta a un episodio ocurrido en plena pandemia que marcó un antes y un después en su relación.

¿Por qué Natalia Málaga se peleó con el hijo de Eva Ayllón?

Natalia Málaga decidió hablar sin filtros sobre la tensa relación que mantiene con Francisco García Ayllón, hijo de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón. En su paso por el programa 'Magaly TV: La firme', la exentrenadora de vóley explicó que todo se remonta a un incidente ocurrido durante la pandemia, cuando se negó a que la artista se presentara en un local que, según lo insinuado por Magaly Medina, podría tratarse de un prostíbulo.

El punto de quiebre, relató Málaga, se dio cuando Eva pidió que ella y su asistenta, Denise Loyola, acompañaran a Francisco a evaluar un espacio para un show. Al llegar, la exvoleibolista consideró que el lugar no era adecuado para la trayectoria de la intérprete. “Era un lugar imposible para que Eva cante. Nos opusimos y se lo contamos a ella”, recordó. Ante la incisiva pregunta de Medina: “¿Es cierto que ese lugar era un prostíbulo?”, Natalia respondió con cautela: “No lo sé”.

Durante la conversación, la exentrenadora dejó claro que su papel siempre fue proteger la imagen de Eva, no desplazar a nadie. “Cuando entré, todo lo veía Denise. Ella es quien se encarga de la parte económica, de los músicos, de la logística. Yo solo le daba una mano, sobre todo en contratos de imagen”, explicó. Para Natalia, el distanciamiento con Francisco pudo haberse originado por celos profesionales y familiares, al sentir que su madre depositaba cada vez más confianza en ella.

Con un tono sereno pero firme, Málaga reconoció que la disputa alcanzó un punto irreversible. “Nunca hubo una buena relación después de eso, y creo que el respeto guarda respeto”, concluyó, dejando en evidencia que la reconciliación con el hijo de la cantante no parece estar en sus planes.

Natalia Málaga aclara rumores de romance con Eva Ayllón

Natalia Málaga decidió responder a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Eva Ayllón. Durante su presencia en Magaly TV: La firme, la exvoleibolista no solo habló del conflicto que mantiene con el hijo de la cantante, sino que también aclaró cuál es realmente la relación que la une con la criolla.

“Yo he entrada a la casa de Eva todos los días con Denisse. Eva hasta me dio la llave de su casa para cualquier emergencia. No es que vivía yo ahí, no es que entrara cuando me daba la gana. No es mi pareja, ya para aclarar todas estas cosas”, manifestó Málaga.

La entrenadora fue enfática en su aclaración: “No soy pareja de Eva Ayllón, es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos hacemos muchísimo. No tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año. Eso es bien desagradable”.