    Natalia Málaga y Eva Ayllón | Composición Wapa | Instagram
    La noche del 25 de agosto, Natalia Málaga llegó al set de Magaly TV La Firme para dar su versión sobre el enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón. Aprovechó la oportunidad para aclarar de una vez por todas los rumores que la vinculaban sentimentalmente con la cantante, asegurando que solo mantienen una amistad íntima y cercana desde hace años.

    Natalia Málaga descarta romance con Eva Ayllón

    Sin rodeos, la exvoleibolista fue clara al declarar: “No es mi pareja. Les encanta el morbo y la cochinada”. Según explicó, lo que la une a Eva Ayllón es únicamente una amistad cimentada en el respeto y la confianza.

    No soy pareja de Eva Ayllón. Eva es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo. No tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año”, expresó visiblemente incómoda.

    El asunto surgió al hablar del informe del Ministerio Público, que archivó la denuncia interpuesta por Francisco Manuel García Yon, hijo de Eva, sobre un rayón en su vehículo. Málaga negó la acusación y afirmó que fue un señalamiento sin fundamento: “Respeto a la gente que tenga un poquito de… saben perfectamente que soy impulsiva. Pero no cometí ningún rayón en ese carro”, puntualizó.

    Durante la entrevista, Natalia además recordó cómo comenzaron sus conflictos con Francisco, explicando que todo se originó cuando Eva Ayllón le solicitó apoyo en la gestión de contratos e imagen, tarea que asumió más como amiga que como representante.

    Natalia Málaga descarta relación sentimental con Eva Ayllón: "No es mi pareja. Les encanta el morbo y la cochinada"
