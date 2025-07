Natalia Málaga tuvo peculiar respuesta sobre Christian Cueva: “Que se quede calladito”

La exvoleibolista y entrenadora Natalia Málaga será la próxima invitada del pódcast Tampoco Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori , y promete dejar más de una frase viral. En el adelanto compartido en redes, la también figura mediática no se guardó nada: habló de su etapa escolar, su famosa imitación, y hasta soltó una opinión inesperada sobre los futbolistas peruanos.

Fiel a su estilo frontal, Natalia no esquivó el tema, pero prefirió ser diplomática con uno de ellos.

“A Cuevita no lo conozco mucho, pero calladito se le ve más guapo” , respondió entre risas, desatando la risa del equipo de grabación.

Otro tema que tocó fue la popular parodia que hizo Carlos Álvarez de su personalidad explosiva bajo el nombre de Natalia 'Mala-Mala'. Aunque fue un éxito en la televisión, parece que a la exvoleibolista no le cayó del todo bien.

“Luego me jo… porque distorsionó el personaje, tiraba las sillas y yo no soy así”, dijo entre seria y divertida, dejando claro que no todo en la televisión le hace gracia.