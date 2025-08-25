Nicolle Porcella sorprendió el 25 de agosto al llegar a América TV junto a Rafael Cardozo. Su presencia generó gran expectativa sobre un posible regreso a la televisión peruana. Sin embargo, Porcella se mostró reservada ante los reporteros de ‘América Hoy’, respondiendo con gestos y breves frases. Al ser consultada por su estado de ánimo, solo dijo: “Feliz de volver a Lima”, manteniendo un perfil bajo mientras recorría los pasillos del canal junto a Cardozo, evitando entrar en detalles.

Porcella y su actitud frente a reportero de América Hoy

Mientras aguardaban fuera de la sala de directorio, el periodista retomó la entrevista y quiso indagar si Porcella planeaba quedarse más tiempo en América TV. La respuesta fue inmediata y despejó cualquier especulación: “No, he venido de vacaciones, estoy acompañando a Rafael”, afirmó, descartando vínculos con proyectos televisivos o un posible regreso frente a cámaras.

El reportero insistió en conocer su impresión sobre la acogida del público en su regreso al país. Porcella, breve en su respuesta, dijo: “Mi familia está acá, contento, yo vine a ver a mi familia, tranquilo”. Reiteró que su principal objetivo era compartir con su entorno familiar y no asumir compromisos profesionales durante su visita.

El diálogo cambió cuando fue felicitado por su éxito en México y la reciente repercusión. “Para ustedes no. A mí gracias a Dios me va bien”, respondió, reflejando su incomodidad por críticas previas. Ante nuevos intentos del reportero, Porcella concluyó: “Papi, otro día hablamos, estoy en otra cosa”.

Nicola Porcella responde con fuerza a críticas que recibe en Perú

Nicola Porcella, conocido por su participación en realities peruanos y actualmente actor en la telenovela mexicana “Amanecer”, volvió a captar la atención tras un encuentro con la prensa en México. En las últimas semanas, Porcella ha estado envuelto en controversias, incluyendo la filtración de un audio sobre Fernando Colunga y cuestionamientos públicos sobre su labor actoral.

Durante la rueda de prensa, se le preguntó al peruano sobre las críticas que sigue recibiendo desde su país. Sin esquivar la pregunta, Porcella declaró: “Que lo sigan aguantando porque yo sigo siendo más mexicano y que soporten. Ellos me sacaron de allá, así que yo soy más mexicano, ya que peruano, que aguanten”.