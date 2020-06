Lady Di y el icónico vestido que usó para 'vengarse' de la Familia Real

No es un secreto que la princesa Diana es un icono de la historia y de la moda. Además de dejar un legado de buenos valores hacia sus hijos, también dejó una marca de estilo en las diferentes mujeres, como el 'revenge dress' negro que rompió esquemas en la sociedad de sus tiempos.

La prenda de la que te hablamos, hizo que muchas mujeres enloquezcan por imitarlo y llevarlo con gracia y elegancia como Diana lo hizo, este atuendo llevó por nombre 'el vestido para vengarse'. En 1994, cuando Lady Di y el príncipe Carlos terminaron su relación, este anunció públicamente que tenía un amorío con Camilla Parker. Ese mismo día, Diana decidió que más fácil que hablar, era salir con este impactante look.

Cuando la princesa salió utilizando este outfit, todas las miradas del mundo estuvieron sobre ella, dejando el escandaloso romance de su expareja atrás. Es más, al verla luciendo tan deslumbrante, muchas personas sintieron lástima por el príncipe Carlos por dejar ir a tan hermosa mujer como era Lady Di.

El 'revenge dress' no fue único outfit que la princesa Diana utilizó tras su separación, ya que después de su divorcio con el príncipe Carlos y el deterioro de su relación con la Familia Real, Lady Di empezó a llevar looks más atrevidos y auténticos a su estilo. Hay algunos que piensan que lo hizo para demostrarle a su ex marido lo que había perdido, otras para 'molestar' a la monarquía, lo cierto es que después de terminar este vínculo se le vio más contenta.





Y tú wapa, ¿qué opinas al respecto