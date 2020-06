Elif derrocha elegancia con una prenda que nunca pasa de moda: ‘Little dress black’

Isabella Damla Güvenilir, querida y recordada por su papel en Elif, es una joven actriz que gracias a su papel en dicha serie turca se ha ganado el cariño y el corazón de miles de personas en todo el mundo. No obstante, Isabella ya no es más la niña que todos vimos en aquella novela pues ahora es una adolescente que gusta experimentar nuevos looks y por supuesto outfits que vayan acorde a su edad.

Así lo demostró la actriz en Instagram al compartir una fotografía con los protagonistas de la novela Bahari Beklerken en el que todos se vistieron de negro. Pero, quien resaltó más fue la joven Isabella al mostrar su nuevo estilo con un Little black dress.

¿Cómo luce Elif con su nuevo outfit total black?

Isabella demostró su buen gusto al elegir un clásico que nunca falla, una prenda atemporal sencilla, pero elegante, que jamás debe faltar en el guardarropa de ninguna mujer. Nos referimos al vestido negro, esa pieza que desde que Coco Channel la reinventó en el circuito de la moda se ha convertido en símbolo de femineidad.

El vestido de dos piezas que escogió Isabella da perfecto con el nuevo estilo que quiere mostrar: una jovial adolescente. La combinación de tul y polka dots generan un contraste que le resta solemnidad al color negro y la hacen lucir encantadora. Esta vez prefirió evitar las trenzas y apostar por un look maduro, por lo que optó por dejar su larga cabellera suelta aunque con una ligera media cola. Un peinado bastante effortless fue la elección de la teen para complementar su outfit.

Al parecer todavía Isabella, quien tiene 11 años, no se anima a seguirle los pasos a algunas adolescentes y optar por un maquillaje sutil. Por el momento, los looks con los que se muestra a través de las redes sociales nos encantan pues mantiene su esencia: la dulzura.

¿Cómo fue el cambio de look de Elif?

Sabemos que la adolescencia es una etapa de exploración y descubrimientos por lo que entendemos el tinte de fantasía que se aplicó en su cabellera para renovar su look. La joven apostó por un tono rosado al que muchas celebs también se apuntaron durante esta temporada.

¿Quién es Isabella Damla Güvenilir?

Isabella Damla Güvenilir es una actriz infantil. Su nombre se volvió popular después de protagonizar la serie dramática Elif, que se empezó a emitir en 2014.​​ En ella interpretaba a una niña que fue separada de su madre y que debía escapar de su malvado padrastro.

¿De qué trata la telenovela Elif?

Melek se enamora de Kenan, el hijo favorito de la familia para la que trabajaba. Pero la madre de Kenan la rechaza y la envía lejos a pesar de estar embarazada. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre se casa con otra mujer.