¿Isabella Damla se inspiró en la princesa Leonor para su último outfit? [FOTO]

Isabella Damla Güvenilir saltó al estrellato gracias a su papel protagónico en la novela Elif. Desde entonces, la actriz infantil ha estado bajo la lupa de todos los medios a nivel mundial para ver cómo va cambiando con el paso del tiempo.

En las últimas semanas, Isabella Damla ha logrado encabezar los titulares de los portales de moda y belleza pues reapareció en su cuenta de Instagram luciendo un look más maduro, perfecto para una pre teen como ella.

En esta ocasión ocurrió un escenario similar pero con su outfit, y es que la actriz turca-estadounidense lució un vestido celeste bebé y falda en ‘A’. Para acompañar su atuendo, Isabella llevó un pañuelo amarrado en la muñeca, dándole un look muy dulce y moderno a la vez.

Muchos usuarios en redes apuntaron que debido al corte del vestido y al color, el outfit de Isabella Damla se parecía a un look que usaría la princesa Leonor de España. Lo cierto es que este tono está muy en tendencia y no falla en resaltar la belleza de quien lo use, sin embargo el detalle que hizo la diferencia fue el pañuelo en la muñeca, lo cual nos demuestra que la actriz ¡ya está definiendo su estilo personal!