Princesa Leonor lució outfit casual que podemos usar en un domingo familiar

La princesa Leonor junto a sus padres fueron vistos el último viernes por las calles de Madrid. Padres e hija han disfrutado de una tarde como una familia común en estos días festivos, pero que resultó bastante peculiar, ya que se trata de integrantes de la realeza española.

La joven adolescente cautivó no solo con su presencia por las calles del centro de Madrid, sino por su look, no la vimos con un pantalón de tela ni zapatillas. Esta vez la princesa de Asturias vistió un outfit ideal para un día familiar.

Leonor de Borbón lució unos jeans ceñidos con unas combat boots y un abrigo negro ideal para el clima frío de España. Además, llevó una media cola dejando su rostro al descubierto. Definitivamente, fue una buena manera de acercar a los reyes y princesa a la ciudadanía que no dudo en tomar fotos de esta inusual salida.

En años pasados se ha podido ver tanto al rey Felipe VI como a doña Letizia en algún centro comercial haciendo compras cerca de las fechas de los Reyes Magos.

Regresando al look de la princesa dejó las balerinas y zapatillas converse para darle paso a un calzado más de adolescente muy acorde de su edad.

¿Quién es la Princesa Leonor?

Leonor de Borbón y Ortiz es la actual princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono español, como primogénita del rey Felipe VI y su consorte, la reina Letizia. Además del de princesa de Asturias, ostenta los demás títulos vinculados tradicionalmente al heredero de la Corona española.​​

El look Boho de la princesa Leonor

Como estamos cerca del verano este tipo de pieza es perfecta para mantenernos frescas, cómodas y con mucho movimiento, ya que con las altas temperaturas sudar es algo normal.

La futura reina de España hace un tiempo lució un vestido estilo boho para visitar a su abuelo en el hospital. La prenda tenía mangas volantes dándole mucho movimiento a esa zona del atuendo.