Princesa Leonor ya es toda una adolescente y sus outfits lo muestran

Este 2020 empezó con una princesa Leonor aprendiendo a reciclar outfits, tal como lo hace su mamá. La futura reina de España tiene un estilo muy clásico para vestir, muy pocas veces la hemos visto lucir atuendos más acordes a su edad, pero la veces que sí nos ha cautivado con su sencillez.

El año pasado fue clave para el estilo de la Princesa de Asturias. Con tan solo 14 años ha demostrado que las prendas básicas son sus preferidas y el boho es una tendencia que le encanta usar, sobre todo en verano.

Además, sus looks son más juveniles y no ya no infantiles. El año anterior, 2018 el azul fue su color fetiche y aún lucía cortes de niña, pero ya despegó con piezas más acordes a su edad con vestidos ‘hippy chic’ o deportivas plataformas.

Tendencias de la Princesa Leonor en la moda

Otra vez de rojo

La princesa Leonor ha asistido a una de las citas políticas más importantes de su país. Estuvo presente en el Congreso de los Diputados junto con sus padres, los Reyes, que presidían la sesión de apertura de la XIV Legislatura en el Congreso.

Para esta relevante ocasión, la joven royal repitió el mismo conjunto rojo que usó en noviembre pasado para la entrega de los Premios Princesa de Girona. Solo que reemplazó las balerinas rojas por unas merceditas del mismo color. A su arribo, la vimos usar un abrigo negro con botones de perla.

Debemos destacar que este tono es uno de los preferidos de su madre, la reina Letizia, y al parecer Leonor le sigue los pasos.

Su combinación favorita

Para la misa de Pascua de 2019, que se realizó en la catedral de Palma de Mallorca, la princesa de Asturias eligió una de sus combinaciones favoritas para el cambio de estación: un vestido hasta la rodilla con un abrigo de verano. Esta prenda era de color azul y el saco, en beige con flecos mangas y bolsillos. Las balarinas son de color azul marino y dejó su cabello suelta.

Con tejido en tweed

Los vestidos estilo tweed también es un estilo que le hemos visto mucho el año pasado para eventos protocolares. Además, el tono rojo coral le dio un remate a su atuendo. Hasta el momento no la hemos visto usar zapatos de tacón, solo calzado plano.

Con abarcas, su calzado favorito para el verano

Para verano las cosas cambian. Leonor tiene más flexibilidad para vestir, la vemos usando camisetas de colores como azul o blanco, minifaldas y alpargatas estilo abarcas menorquinas, un calzado ideal para días de calor y que también son los favoritos de su papá.

Básicos de verano

Uno de los looks con los que más nos cautiva está compuesto por una camiseta blanca y pantalones del mismo tono de sus zapatillas de deporte. Mostrando su estilizada silueta sin necesidad de usar prendas muy ceñidas.

De inspiración 'hippy' y con plataformas

Para visitar a su abuelo, don Juan Carlos, sorprendió al lucir unos de sus atuendos más transgresores: un vestido tipo hippy chic y unas zapatillas blancas.

También lleva vaqueros

Como cualquier adolescente usó unos jeans tipo Slim fit que han conquistado a las chicas españolas de la edad de la princesa y los combinó con una blusa blanca de lunares y balerinas azules.