Vania Bludau lleva un despampanante vestido de encaje digno de alfombra roja

Vania Bludau es uno de los personajes que nos deslumbra en su cuenta de Instagram con imponentes looks y esta vez lo ha hecho con un estilo bastante elegante, pero fiel a su estilo.

La modelo peruana acaba de mostrarnos un vestido de noche que no ha hecho más que robar nuestras miradas y demostrar que podemos ser sexys y vernos elegantes a la vez si sabemos que look llevar.

Vania Bludau se impone con un vestido de encaje negro

Vania Bludau lleva consigo un elegante y ceñido vestido negro de encaje que va de pies a cabeza.

La prenda es de tiras delgadas con un escote pronunciado en forma de corazón. Como ya lo sabemos, el color negro es sinónimo de elegancia, por lo que no dudo en llevarlo a esta gala. La parte de la falda era ceñida, ideal para marcar sus curvas, sin embargo, desde la altura de las rodillas, la falda crecía con corte A hasta el suelo, lo que derrochaba glamour y elegancia.

El toque distinto de esta prenda está en que, Vania, sabe combinar perfectamente la elegancia del color negro y el encaje con la sensualidad de este vestido que lleva transparencias consigo.

Vania luce el negro como su color elegante favorito

Esta no es la primera vez que Vania apuesta por el color negro, si de looks elegantes se trata. Hace un tiempo posó con un outfit de este color, con un minivestido de mangas largas, el que acompañó con panties y botas altas de cuero en el mismo color negro, mostrando que la clave de un look monocolor está en las texturas de cada una de las prendas que lo componen.