La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue un evento romántico, sino también el escenario de una inesperada polémica. Un video viral mostró a Mario Irivarren bailando con la novia y mientras tanto, este le advertiría que llamaría a su ex, Vania Bludau, lo que ha generado revuelo en redes sociales. La modelo, al enterarse de la situación, no tardó en reaccionar públicamente. Su respuesta ha captado la atención de miles de seguidores.