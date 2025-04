La celebración de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue escenario de una inesperada polémica que involucró a Mario Irivarren y su expareja, Vania Bludau . Un video viral mostró a Irivarren expresando su intención de contactar a su ex, lo que ha generado diversas reacciones. Onelia Molina , actual pareja del chico realityu, respondió en redes sociales de manera sutil pero significativa. Su interacción con comentarios ha dejado entrever una posible soltería, alimentando especulaciones sobre el estado de su relación.

Onelia Molina ha llamado la atención en redes sociales tras un gesto inesperado. Luego de que se viralizara un video de Mario Irivarren mencionando a su ex, Vania Bludau, la odontóloga arequipeña dejó señales que no pasaron desapercibidas. La modelo reaccionó a los mensajes de sus seguidores. Entre las respuestas que marcaron la pauta, destacan aquellas que la alentaban a valorarse y seguir adelante por sí misma. Sus discretos "me gusta" a frases como "Date cuenta" y "Brillas sola" avivaron aún más las especulaciones sobre su situación sentimental.